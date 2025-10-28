В Скопине пациент соцучреждения перевел себе 42 тысячи со счета соседа по комнате. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

В Скопинский межмуниципальный отдел МВД обратился 87-летний мужчина, который сообщил о пропаже 42 тысяч рублей с его банковского счета.

Пенсионер в последнее время содержится в заведении социального обслуживания, пенсию он получает на банковский счет, к которому привязан его мобильный телефон. Он заметил, что деньги на счету быстро заканчиваются, но никаких уведомлений о списаниях или оплатах чужих покупок не поступало.

Сотрудники уголовного розыска провели проверку и выяснили, что за последние два месяца со счета пенсионера было похищено 42 тысячи рублей. Деньги были переведены на счет соседа мужчины по комнате, 68-летнего пенсионера. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции.

По предварительным данным, сосед потерпевшего заметил, что его сосед пользуется кнопочным телефоном для онлайн-банкинга. Пенсионер часто оставлял телефон без присмотра в комнате с доступом к банковскому счету. Злоумышленник систематически переводил сбережения соседа на свой счет и удалял SMS-уведомления, чтобы скрыть следы преступления.

Похищенные средства сосед тратил на продукты питания и алкоголь, который употреблял тайно от администрации учреждения.

Следователь возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ, предусматривающей до шести лет лишения свободы.