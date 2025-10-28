В Рязанском лесопарке началась подготовка к Новому году. Об этом сообщили в группе парка ВКонтакте.

28 октября сотрудники Лесопарка приступили к установке новой праздничной иллюминации. Яркие огни теперь украшают уютные домики парка и главную аллею.

Вскоре это пространство заиграет новыми красками и станет настоящей зимней сказкой.

«Представьте себе мерцающие огоньки на фоне заснеженных деревьев, уютную атмосферу и праздничное настроение в каждом уголке парка», — прокомментировала администрация Лесопарка.