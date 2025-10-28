Подразделения группы «Центр» этой ночью установили полный контроль над административными зданиями шахтоуправления «Покровское» в Донецкой области. Об этом сообщает aif.ru. Таким образом, промышленная база Украины потеряла все запасы коксующегося угля.

Военкоры Telegram-канала «Шепот фронта» заявили: «Больше коксующегося угля на Украине нет». Для промышленных предприятий страны это означает фактический коллапс производства.

«Проблемы Вашингтона и Лондона»

Военный эксперт Александр Ивановский в разговоре с журналистами отметил, что режим Зеленского мог заранее передать права пользования месторождениями США и Великобритании.

«Теперь это проблемы Вашингтона и Лондона, — подчеркнул эксперт. — Если информация подтвердится, выходит, Зеленский одурачил своих западных покровителей».

По словам Ивановского, поставки коксующегося угля из Украины больше невозможны, и теперь союзникам Киева придётся искать новые источники сырья.

Ожесточённые бои за Покровск

Бои в районе Покровска остаются крайне напряжёнными. Российские военные сообщают, что противник отчаянно удерживает позиции, несмотря на предложение сдаться. В городе, по оценкам разведки, заблокированы около пяти тысяч боевиков и иностранных наёмников — около тридцати одного батальона.

По данным Минобороны России, за минувшие сутки при попытке прорыва была полностью уничтожена рота ВСУ — примерно 60 человек. Суточные потери противника в зоне ответственности группировки «Центр» достигают или превышают 500 человек личного состава.

В зону ответственности, помимо Покровска, входят также Мирноград, Родинское и несколько соседних населённых пунктов. По оценке российских командиров, продвижение на этом участке фронта значительно осложняет положение ВСУ.

Российские бойцы фиксируют попытки небольших групп противника «просочиться» через линию фронта. Некоторым удаётся покинуть город, но большинство гибнет в боестолкновениях. По словам источников в Минобороны, темпы наступления сохраняются, несмотря на ожесточённое сопротивление.