Украинские кол-центры придумали новый способ выманивать деньги у детей

В МВД рассказали о новой схеме, с которой все чаще сталкиваются российские школьники. Невинное сообщение вроде «Сбрось мне свою геолокацию, посмотрим, далеко ли живём» от нового знакомого в боте знакомств становится началом обмана. Среди жертв могут быть жители Рязани и области.

После короткой переписки подростку предлагают отправить координаты какого-то известного места в его городе — якобы для будущей личной встречи. Но сразу после этого на телефон приходит видеофайл. В нём человек в военной форме Украины сообщает, что по полученной геометке будут направлены ракеты или беспилотники.

Этап запугивания

Следующий шаг — звонок якобы от представителя российских спецслужб. Лжесотрудник утверждает, что передача координат — это помощь вооружённым силам Украины и что школьнику грозит уголовная ответственность. Манера общения — агрессивная, с угрозами и психологическим давлением.

Дальше всё развивается по стандартному сценарию колл-центров. Мошенники требуют, чтобы ребёнок показал банковские приложения родителей, снял наличные либо передал ценные вещи курьеру. Играют на страхе и чувстве вины, заставляя подростков действовать быстро и без раздумий.

Как защититься

Правоохранители обращаются к детям и их родителям с предупреждением: не стоит выполнять указания незнакомцев, даже если они представляются сотрудниками государственных структур. Настоящие полицейские не требуют денег и не запугивают звонками.

Если кто-то в мессенджере требует координаты, документы, фото банковских карт или видео с телефоном — это почти наверняка мошенники. Таких людей нужно немедленно заблокировать и рассказать о ситуации взрослым.

МВД напоминает: виртуальные знакомства далеко не всегда безопасны. Иногда под маской нового друга скрывается преступник, который работает на зарубежных аферистов. Берегите себя и своих близких.