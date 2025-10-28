Вторник, 28 октября, 2025
4 C
Рязань
Происшествия

Украинские кол-центры придумали новый способ выманивать деньги у детей

Алексей Самохин
Изображение от freepik

В МВД рассказали о новой схеме, с которой все чаще сталкиваются российские школьники. Невинное сообщение вроде «Сбрось мне свою геолокацию, посмотрим, далеко ли живём» от нового знакомого в боте знакомств становится началом обмана. Среди жертв могут быть жители Рязани и области. 

После короткой переписки подростку предлагают отправить координаты какого-то известного места в его городе — якобы для будущей личной встречи. Но сразу после этого на телефон приходит видеофайл. В нём человек в военной форме Украины сообщает, что по полученной геометке будут направлены ракеты или беспилотники.

Этап запугивания

Следующий шаг — звонок якобы от представителя российских спецслужб. Лжесотрудник утверждает, что передача координат — это помощь вооружённым силам Украины и что школьнику грозит уголовная ответственность. Манера общения — агрессивная, с угрозами и психологическим давлением.

Дальше всё развивается по стандартному сценарию колл-центров. Мошенники требуют, чтобы ребёнок показал банковские приложения родителей, снял наличные либо передал ценные вещи курьеру. Играют на страхе и чувстве вины, заставляя подростков действовать быстро и без раздумий.

Как защититься

Правоохранители обращаются к детям и их родителям с предупреждением: не стоит выполнять указания незнакомцев, даже если они представляются сотрудниками государственных структур. Настоящие полицейские не требуют денег и не запугивают звонками.

Если кто-то в мессенджере требует координаты, документы, фото банковских карт или видео с телефоном — это почти наверняка мошенники. Таких людей нужно немедленно заблокировать и рассказать о ситуации взрослым.

МВД напоминает: виртуальные знакомства далеко не всегда безопасны. Иногда под маской нового друга скрывается преступник, который работает на зарубежных аферистов. Берегите себя и своих близких.

Самые читаемые материалы

Новости России

Украинская армия массово бежит с фронта, российские бойцы ни с кем не цацкаются

Российские военные, по признанию бойцов, действуют максимально жёстко, и «коридора жизни», как в Мариуполе, под Покровском не предвидится.
Новости России

Эксперты объяснили, зачем ВСУ бьют по дамбе Белгородского водохранилища

Сейчас всё зависит от того, удастся ли ВСУ полностью вывести из строя задвижки и организовать масштабное затопление.
Новости России

Проживший 20 лет в тайге отшельник объяснил почему Усольцевы не оставили следов

64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя Арина всё ещё могут скитаться по тайге Красноярского края. Замёрзшие, уставшие, голодные — но живые.
Новости России

Магнитная буря продолжительностью в неделю обрушилась на Землю

С 25 по 31 октября на Землю обрушилась мощная магнитная буря, способная продлиться до недели.
Общество

Рязанцам рассказали, что делать, если во время блокировки интернета недоступны сайты из «белого списка»

Часто вызывает вопросы отсутствие какой-либо информации о сроках отключения, а также то, что сеть не появляется и после снятия угрозы атаки вражеских беспилотников. 

Последние новости

Военный эксперт рассказал, почему «Буревестник» лучше Tomahawk

Леонков отметил, что в отличие от американских Tomahawk, которые можно сбить при определенных условиях, «Буревестник» перехватить крайне трудно.

Российские войска ударили по элитному спецназу ВСУ, обученному в Британии

Полтавская область, Миргородский район... Удары нанесены по военной инфраструктуре, били по какому-то модному спецназу, которого тренировали в Британии

SHOT: Неизвестный планктон атакует туристов на пляжах Таиланда

Во время купания ничего особо не ощущается, но как только туристы выходят из воды, обнаруживают адскую сыпь.

Рязанская передержка ищет новых хозяев для 120 котов

Создатели передержки признались, что не справляются с таким количеством животных, которые живут у них сейчас. Поэтому для котиков срочно ищут новые дома. 

Главное новогоднее блюдо России подорожало почти на 50 рублей за порцию

По данным Банка России, на 20 октября годовая инфляция в стране достигла 8,2%. По итогам 2024 года рост цен составил 9,5%.

Рязанцы поженились после встречи в общественном туалете

Полина вместе с подругой записывала видео в туалете, когда туда вошёл Илья.

Прокуратура помогла обеспечить 10-летнюю девочку-инвалида лечебным питанием

В ходе проверки выяснилось, что 10-летней дочери заявительницы требуется паллиативная помощь, включая ежедневное использование энтерального лечебного питания.

В Московском районе завершен капремонт канализационной сети за 62 млн рублей

Общая длина обновлённых сетей водоотведения превысила 660 метров.

Мужчина 65 лет погиб при пожаре в Шиловском районе

С 20 по 26 октября в Рязанской области произошло 15 пожаров.

Бастрыкин поручил проверить сообщение о нападении на школьника в Рязани

В октябре 2025 года возле школы ее сын подвергся нападению со стороны отца одноклассника.

Соседи избили супружескую пару в Рязани

На приём пришли супруги, которые рассказали, что около месяца назад их избили соседи и их знакомые во дворе города.

Фуры столкнулись под Рязанью

Один из большегрузов получил серьёзные повреждения кабины.

Сотрудники ветеринарии провели отлов бездомных собак в Дашково-Песочне

26 октября в социальных сетях появилась информация о бездомных животных в районе дома №31 по улице Зубковой.

Рязанский театр кукол готовится к капитальному ремонту в честь своего столетия

Первая значительная реконструкция здания театра была проведена в 2011–2013 годах после его открытия в 1982 году.

Mash: россиянин развелся с женой из-за пропавшего кота Бусика

Дальнобойщик из одного из российских регионов развелся с женой...