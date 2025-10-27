Прокуратура помогла обеспечить 10-летнюю девочку-инвалида лечебным питанием

Прокуратура Кадомского района Рязанской области провела проверку по обращению жительницы района, которая пожаловалась на нарушение прав своего ребенка-инвалида, нуждающегося в лечебном питании.

В ходе проверки выяснилось, что 10-летней дочери заявительницы требуется паллиативная помощь, включая ежедневное использование энтерального лечебного питания. Однако региональное министерство здравоохранения не предоставило ребенку специализированные смеси, назначенные врачебной комиссией.

Прокурор подал иск в суд, требуя обязать уполномоченный орган обеспечить несовершеннолетнего необходимыми лечебными смесями и компенсировать моральный вред. Суд удовлетворил заявленные требования.

На данный момент ребенок обеспечен лечебным питанием в достаточном объеме.