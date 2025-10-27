Соседи избили супружескую пару в Рязани

После рассмотрения обращения, поступившего во время личного приёма первого заместителя прокурора области Александра Шумского, было возбуждено уголовное дело о коллективном избиении в Рязани.

На приём пришли супруги, которые рассказали, что около месяца назад их избили соседи и их знакомые во дворе города. Мужчине нанесли телесные повреждения, а виновные не понесли наказания.

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела после проверки, но прокурор отменил это решение из-за неполноты расследования.

Благодаря вмешательству прокурора в октябре 2025 года было возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Ход и результаты расследования находятся под контролем.