Рязанский театр кукол готовится к капитальному ремонту в честь своего столетия

Анастасия Мериакри
Фото: https://vk.com/ryazanformat

Рязанский театр кукол готовится к капитальному ремонту в честь своего столетия, сообщил директор театра Константин Кириллов в интервью журналу «Театрал».

Первая значительная реконструкция здания театра была проведена в 2011–2013 годах после его открытия в 1982 году. За эти три года была проделана значительная работа, но театр продолжал функционировать. Сейчас разрабатывается новая проектно-сметная документация для капитального ремонта, и есть надежда, что в следующем году он начнётся. Это часть масштабных мероприятий, запланированных к столетию театра.

«Кто бы к нам ни приходил, все отмечают, как в театре красиво, уютно, тепло. Уверен, наша команда может и должна сделать Рязанский театр кукол еще лучше. К юбилею он будет в блестящем состоянии!», — отметил Константин Кириллов.

Ещё одним важным событием стало благоустройство территории рядом с театром. Работы начались в прошлом сезоне и завершаются в этом.

«Мы шли к этому несколько десятилетий. Сбылась наша мечта благодаря поддержке губернатора Рязанской области Павла Викторовича Малкова. За сорок лет жизни во «дворце сказок» на улице Есенина здесь не было ничего сравнимого ни по масштабу, ни по красоте замысла», — говорит директор театра.

К ХХ юбилейному Международному фестивалю театров кукол «Рязанские смотрины» у театра появилась четвёртая сцена – амфитеатр под открытым небом, детская площадка и сад, который будет радовать глаз с ранней весны до поздней осени.

Идея создания сцены под открытым небом принадлежит Константину Кириллову.

«Мне кажется правильным и логичным, если год между «Смотринами» займет фестиваль уличных театров. Я очень хочу, чтобы в Рязани появился собственный, регулярный, серьезный фестиваль такого рода. Для подобных событий нужны хорошо подготовленные площадки. Собственный амфитеатр нам в этом очень поможет», — поделился Константин Кириллов.

