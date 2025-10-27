Сотрудники ветеринарии провели отлов бездомных собак в Дашково-Песочне

27 октября сотрудники Главного управления ветеринарии Рязанской области отправились на улицу Зубкову для отлова бездомных собак.

26 октября в социальных сетях появилась информация о бездомных животных в районе дома №31 по улице Зубковой. По этому адресу прибыли сотрудники службы.

Ежедневно проводятся как экстренные, так и плановые выезды. Особое внимание уделяется агрессивным собакам, которых после отлова помещают в муниципальный приют для предотвращения угроз для людей и других животных.

«Просим всех неравнодушных сообщать о бездомных животных, чтобы мы могли оперативно реагировать и оказывать помощь», — обратились к жителям Рязани в управлении ветеринарии.