Mash: россиянин развелся с женой из-за пропавшего кота Бусика

Дальнобойщик из одного из российских регионов развелся с женой из-за пропавшего кота Бусика, пишет Mash.

Водитель ездил по всей стране и всюду брал с собой усатого питомца. Однако два года назад он исчез во время остановки в Ростовской области.

Все это время мужчина не мог найти себе места и прилагал все усилия, чтобы найти кота.

«Жена закатила истерику из-за постоянной разлуки и поставила перед выбором — домой или развод. Кирилл не смог бросить поиски кисика и развелся», — говорится в публикации.

В минувшее воскресенье дальнобойщика ждала удача — на том самом пункте пропуска по дороге в Крым его встретил питомец, в этот момент он ел мороженое.

Выяснялось, что кота приютили пограничники, все это время он ждал хозяина.