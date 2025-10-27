Понедельник, 27 октября, 2025
7.4 C
Рязань
Происшествия

Мошенники обманули троих жителей Рязани на 1,7 миллиона рублей

Анастасия Мериакри
Фото: Изображение от freepik

За минувшие выходные дистанционные мошенники обманули троих жителей Рязани, похитив у них около 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

В Рязани сотрудники полиции зарегистрировали три новых случая дистанционного мошенничества за прошедшие выходные. Злоумышленники, выдававшие себя за представителей правоохранительных и финансовых структур, вынуждали жертв называть коды из полученных SMS-сообщений. Они также сообщали об утечке личных данных, пугали возможными потерями средств с банковских счетов и угрозами возбуждения уголовных дел. Для решения «проблем» они предлагали переводить деньги на «безопасные» или «резервные» счета. Общая сумма, похищенная у жителей Рязани, составила 1 миллион 688 тысяч рублей.

Например, 28-летний сотрудник коммерческой организации получил звонки от лже-представителей Росфинмониторинга и правоохранительных органов, которые запугивали его уголовным преследованием за якобы финансирование экстремистской организации. Один из мошенников, одетый в форму, общался с мужчиной по видеосвязи, что добавило убедительности его словам. В результате пострадавший перевел на счет мошенников 1 миллион 293 тысячи рублей.

После аналогичного «разговора» с псевдо-сотрудником военной прокуратуры 88-летняя жительница Рязани отдала 200 тысяч рублей прибывшему к ней курьеру.

Еще одна пенсионерка, 66 лет, поддалась психологическому воздействию лже-правоохранителя и перевела 195 тысяч рублей через банкомат в ближайшем торговом центре.

По всем этим фактам в ОМВД России по Советскому и Железнодорожному районам Рязани были возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

