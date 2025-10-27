Российская провидица Алексеева увидела, как и когда начнётся Апокалипсис

Известная российская ясновидящая Инна Алексеева сделала пугающее предсказание о будущем человечества. По её словам,Апокалипсис может наступить уже в 2027 году. Этот мрачный прогноз пришёл к ней во сне. Она увидела очень символичное и тревожное событие — возведение огромного храма над знаменитой рекой Евфрат.

Алексеева подробно описала своё видение. Как передаёт её слова «Вечерняя Москва», сначала перед ней предстала высохшая, потрескавшаяся земля на месте великой реки. Всё было безжизненно и пусто. Однако затем картина резко изменилась: русло снова наполнилось водой, и уже над этой ожившей рекой, на горе, начало возводиться грандиозное здание храма.

Проснувшись, ясновидящая сразу же связала этот сон с библейскими пророчествами, которые уже много веков говорят о приходе Антихриста и последних временах. Она уверена, что начало строительства такого храма станет главным сигналом о смене эпох и начале очень тёмного периода в истории человечества.

— Храм будет выстраиваться по тем же эскизам, которые были при царе Давиде и Соломоне. Именно по тем эскизам. И когда начнется строительство храма в аду, начнутся времена Антихриста, — твердит провидица.

2027 год, по версии Алексеевой, может стать точкой отсчёта для библейского Апокалипсиса.