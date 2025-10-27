Миронов призвал наносить «ошеломляющие удары» в ответ на провокации ВСУ

Сергей Миронов призвал наносить «ошеломляющие удары» в ответ на провокации киевского режима.

Лидер партии и фракции «Справедливая Россия» в Госдуме заявил, что Россия «имеет полное право наносить „ошеломляющие удары“ уже сейчас» в связи с угрозами со стороны киевского режима. По его словам, сразу после предупреждения Президента РФ о возможном «ошеломляющем ответе», если по территории России начнут бить «Томагавками», киевский режим организовал «самый массированный за последнее время налёт», целившийся «в самое сердце — в Москву». Благодаря профессионализму расчётов ПВО, отметил Миронов, серьёзного ущерба удалось избежать.

Он также заявил, что это происходит «на фоне попыток бандеровцев устроить техногенную катастрофу в районе Белгородского водохранилища, чтобы задержать наступление наших войск».

Миронов добавил: «Ясно, что бандеровцы нас провоцируют. Можем мы ударить по Киевскому водохранилищу и затопить всё Поднепровье от Киева и ниже? Можем. Но уподобляться бандеровцам и устраивать экологическую катастрофу на братской земле мы не будем. Наша задача — очистить эту землю от неонацистов, которые её захватили. Поэтому я уверен, что мы имеем право наносить ошеломляющие удары не только по военным объектам и инфраструктуре, но и по верхушке этого режима. Ни на какие переговоры они не идут, да и нам с неонацистами разговаривать не о чем, кроме как о капитуляции».