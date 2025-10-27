На шести улицах Рязани 28 октября отключат воду. Об этом сообщает МП «Водоканал города Рязани».
В связи с ремонтными работами на водопроводе с 09:30 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по адресам:
- ул. Верхняя, д. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15;
- ул. Новоселов, д. 1/7, 3;
- ул. Тимуровцев, д. 1, 2, 3, 5, 5 корп. 1, 5 корп. 5, 6, 6 корп. 1.
С 22:00 28 октября до 15:00 29 октября по следующим адресам:
- п. Борки, 1-й район, д. 1-123, д. 4-80а;
- 2-й район, д. 30-78 корп. 1, д. 39-83;
- 3-й район, д. 46, 46а, 47, 47а, 48, 48а, 49, 49а, 51, 51а, 52, 54, 55, 60, 61, 62.