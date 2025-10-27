На шести улицах Рязани 28 октября отключат воду. Об этом сообщает МП «Водоканал города Рязани».

В связи с ремонтными работами на водопроводе с 09:30 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по адресам:

ул. Верхняя, д. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15;

ул. Новоселов, д. 1/7, 3;

ул. Тимуровцев, д. 1, 2, 3, 5, 5 корп. 1, 5 корп. 5, 6, 6 корп. 1.

С 22:00 28 октября до 15:00 29 октября по следующим адресам: