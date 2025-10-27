Исполняющим обязанности главы администрации Рязани назначен Дмитрий Лощинин

На заседании Рязанской городской Думы депутаты приняли решение назначить временно исполняющим обязанности главы администрации города Рязани Дмитрия Лощинина, первого заместителя главы администрации, до окончания периода отстранения Виталия Артемова от замещаемой должности муниципальной службы главы администрации города Рязани.

В связи с досрочным прекращением полномочий Юлии Феоктистовой, избранной по единому избирательному округу от партии «Единая Россия», освободившийся депутатский мандат передан Елене Волковой. 9 октября она приступила к исполнению депутатских полномочий. На заседании Рязанской городской Думы глава муниципального образования Татьяна Панфилова вручила Елене Волковой удостоверение депутата РГД.

Напомним, мэра Рязани Виталия Артёмова временно отстранили от должности в связи с проведением в отношении него антикоррупционной проверки. Пока официальных подтверждений этой информации нет, идёт проверка.

Накануне стало известно, что были приостановлены полномочия Виталия Артёмова в качестве секретаря местного отделения и члена президиума регионального политического совета партии «Единая Россия». Причина — многочисленные жалобы рязанцев по различным городским проблемам. Утром 23 октября стало известно, что до 20 декабря он отстранён от мэрского поста из-за проверки доходов.

Председатель Рязгордумы Татьяна Панфилова назвала это решение «единственно верным».

— Накопившиеся в городе проблемы в сфере ЖКХ, благоустройства, управления муниципальными финансами напрямую влияют на качество жизни горожан, снижают его, — заявила Панфилова.

В качестве примера она привела едва не сорванное начало отопительного сезона в Рязани. Как отмечает председатель Гордумы, эта ситуация ярко показала имеющиеся недоработки в сфере городского хозяйства и низкую ответственность за результат.

Согласно решению Гордумы Виталий Артемов был назначен на должность главы администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности, с 24 ноября 2023 года на срок полномочий Рязанской городской Думы IV созыва.