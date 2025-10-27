В Рязани ликвидировали благотворительный фонд помощи участникам СВО

В Октябрьском районном суде г. Рязани вынесено решение по иску о ликвидации благотворительного фонда помощи участникам СВО и членам их семей. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд рассмотрел административное дело по иску Управления министерства юстиции РФ по Рязанской области к Благотворительному фонду помощи участникам специальной военной операции и членам их семей «МАКС» о ликвидации некоммерческой организации и исключении сведений о ней из ЕГРЮЛ.

Основанием для обращения в суд стали неоднократные грубые нарушения фондом законодательства Российской Федерации. С 2023 года отчетность о деятельности фонда не предоставлялась в Минюст России и не размещалась в сети Интернет. На портале НКО отсутствовали устав организации, сведения о финансово-хозяйственной деятельности, персональном составе, благотворительных программах и результатах работы.

Истец неоднократно направлял в адрес фонда письма с требованием предоставить полные сведения о его деятельности, однако нарушения устранены не были.

Изучив материалы дела и представленные доказательства, Октябрьский районный суд г. Рязани удовлетворил иск управления Минюста к Благотворительному фонду «МАКС» в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.