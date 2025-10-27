Понедельник, 27 октября, 2025
9.1 C
Рязань
Общество

«ГЕРОИ62» проверили устранение недостатков во Дворце детского творчества

7info7
Фото: https://vk.com/ddt_rzn

В рамках проекта «Народный контроль» активисты «ГЕРОИ62» провели повторную проверку Дворца детского творчества. Целью визита была оценка выполнения предписаний, выданных ранее.

По итогам проверки общественные инспекторы зафиксировали значительные улучшения. В учреждении был начат капитальный ремонт кровли, который планируется завершить до конца марта. Также были благоустроены холлы, где появилась понятная навигация для посетителей.

Для повышения комфорта в каждом фойе установлены кулеры с питьевой водой, а гостям бесплатно выдаются бахилы. Полностью обновлена детская площадка. Особое внимание было уделено доступности среды для маломобильных граждан: установлены кнопки вызова, подъёмник и адаптированы санузлы.

Проект «Народный контроль» продолжит мониторинг качества работы государственных учреждений.

