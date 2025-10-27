В выходные дни полиция провела масштабные рейды в Рязани

За прошедшие пятницу и выходные сотрудники полиции организовали комплекс профилактических мероприятий в Рязани и районах области. Основные цели рейдов — поддержание общественного порядка, контроль режима пребывания иностранных граждан и выявление правонарушений. В отделы полиции было доставлено свыше 100 человек, особенно тщательно патрулировали центральные улицы города, включая улицу Почтовую.

В ходе мероприятий в Рязани выявлено и пресечено 12 фактов нарушений миграционных правил, связанных с иностранными гражданами. Кроме того, в Касимовском, Рыбновском, Михайловском, Рязанском и Спасском районах было зафиксировано 16 аналогичных случаев. Полиция продолжает работу по контролю за соблюдением миграционного законодательства по всей области.

Борьба с нарушениями торговли алкоголем

Дополнительно проверялись магазины на предмет соблюдения правил розничной торговли спиртным. В двух торговых точках на улицах Матросова и Качевская выявлены нарушения, в результате чего было изъято более 30 литров алкогольной продукции, которая реализовывалась с нарушениями установленных норм.

Правоохранительные органы региона заявляют о продолжении рейдов с целью обеспечения безопасности и поддержания правопорядка в регионе. Подобные мероприятия проводятся регулярно, чтобы пресекать нарушения, а также создавать комфортную и безопасную среду для жителей и гостей Рязанской области.