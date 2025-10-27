На улице Почтовой в Рязани капитально ремонтируют фасады домов

В связи с обращением жителей, касающимся движения автотранспорта по улице Почтовой, депутат Рязанской городской Думы по округу №20 Александр Чайка проинспектировал территорию. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

С 5 октября подрядная организация ООО «СКД» проводит работы по капитальному ремонту фасадов домов №№ 62 и 65/104.

– На время работ осуществляет проезд для подвоза строительного материала одна рабочая машина Газель 773, по мере надобности, но не чаще одного раза в день. Три раза с момента начала работ въезжал манипулятор для доставки лесов и два раза 6-метровая автомашина с пиломатериалом, – отметил Александр Чайка.

Подрядная организация планирует завершить работы по капитальному ремонту фасадов до 15 ноября.

Напомним, что ранее губернатор Павел Малков обратил особое внимание на содержание ответов на обращения, которые жители региона направляют через Платформу обратной связи. Депутаты городской Думы взяли обращения по городу на личный контроль.