Магнитная буря продолжительностью в неделю обрушилась на Землю

Ближайшая неделя станет настоящим испытанием для метеочувствительных людей. С 25 по 31 октября на Землю обрушилась мощная магнитная буря, способная продлиться до недели. Эксперты оценивают её силу до Kp 6, что означает сильный геомагнитный шторм, способный повлиять на работу техники и самочувствие людей. Почему затяжные магнитные бури опасней обычных и что происходит с организмом человека во время этого природного явления? Рассказал портал «Life».

25 октября Землю накрыла магнитная буря, которая продлится до 31 октября, ее пик придется на 29–30 октября. Геомагнитный индекс Kp поднимется до уровня 6, что соответствует сильной буре, способной вызвать яркие полярные сияния даже в средних широтах России.

Особенность этой бури заключается в её продолжительности: геомагнитное поле не будет успевать стабилизироваться между волнами солнечного ветра, что приведёт к накоплению негативного воздействия на организм. К концу месяца усталость и истощение могут достичь критического уровня.

Затяжные магнитные бури опаснее обычных

Длительные магнитные бури оказывают более разрушительное воздействие на организм, чем кратковременные. При длительном воздействии магнитных полей организм теряет способность к восстановлению: учащается пульс, повышается уровень кортизола, сосуды становятся менее эластичными. Это приводит к росту числа сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и обострений хронических болезней. Психологическое состояние также страдает: люди становятся раздражительными, рассеянными, тревожными, у них нарушается сон.

Эзотерики и биоэнергетики утверждают, что мощные магнитные бури нарушают естественный ритм Земли, сбивая частоту Шумана — энергетическую «пульсацию» планеты. Это приводит к «рассинхронизации» человеческого биополя с Землёй, вызывая апатию, вспышки агрессии и провалы в памяти.

Что происходит с организмом человека во время сильной магнитной бури

Во время сильной магнитной бури организм человека испытывает серьёзные изменения. Мозг теряет устойчивость из-за воздействия электромагнитных волн, что приводит к нарушению концентрации, головокружениям, спутанности мыслей и внезапной усталости. Сердце работает в усиленном режиме, кровь становится гуще, сосуды теряют эластичность, а давление резко скачет.

Иммунная система также страдает от длительного воздействия магнитных бурь. Защитные функции организма ослабевают, делая человека более уязвимым к вирусам. Нервная система перегружается: появляются бессонница, тревожность, раздражительность, ночные кошмары и чувство энергетического истощения. Люди описывают это состояние как «ощущение пустоты» внутри, потерю тонуса и холодные руки.