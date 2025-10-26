Воскресенье, 26 октября, 2025
10.2 C
Рязань
Общество

В Рязани открылся новый мурал, посвящённый проблеме пропажи детей

Анастасия Мериакри
Фото: телеграм-канал "Рязань"

В Рязани на доме № 112 по улице Есенина появился новый мурал, посвящённый проблеме исчезновения детей. Официальное открытие состоялось в субботу, 25 октября.

Арт-объект носит название «Помочь ей можешь только ты» и изображает маленькую девочку на оживлённой городской улице. Вдохновением для создания мурала стал случай в Пензе, где потерявшаяся трёхлетняя девочка прошла полтора километра, но никто не обратил на неё внимания.

Основная цель этой художественной работы — привлечь внимание к проблеме пропажи детей и подчеркнуть важность бдительности. Подобные муралы уже появились в других городах.

Автор мурала — Вячеслав Прошин, известный своими работами «Шурик и Лида» и «Циолковский и Попов», созданными совместно с Глебом Петраковым на зданиях РГУ и Радиоуниверситета.

В Рязани открылся новый мурал, посвящённый проблеме пропажи детей Основная цель этой художественной работы — привлечь внимание к проблеме пропажи детей и подчеркнуть важность бдительности.
Фото: телеграм-канал «Рязань»

Самые читаемые материалы

Новости России

Проживший 20 лет в тайге отшельник объяснил почему Усольцевы не оставили следов

64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя Арина всё ещё могут скитаться по тайге Красноярского края. Замёрзшие, уставшие, голодные — но живые.
Общество

В центре Рязани за 53 млн продают особняк, декорированный мальтийской плиткой

В объявлении на сайте Avito продавец рассказывает, что находится внутри.
Новости России

Мощнейший пожар начался в Киеве после российского удара 

Сообщается, что удары наносились в том числе баллистическими ракетами. 
Новости России

Умерли сразу два известных губернатора времен Ельцина

В августе ушли из жизни бывшие губернаторы Смоленской и...
Интересное

Жириновский предсказал создание «Хьюстонского проекта» — губительного плана США по России

Политик-провидец при жизни озвучил главную цель американской политики по отношению к нашей стране.

Последние новости

Рязанский театр балета планирует поставить «Щелкунчика» и «Лебединое озеро»

В планах Рязанского театра балета на сезон уже намечены три гала-концерта.

В Рязани оцепили дом на улице Крупской

На месте работают сотрудники полиции.

Рязанский ЗАГС показал фото молодоженов, сыгравших свадьбу 25 октября 2025 года

Зеркальное сочетание цифр словно приглашает влюблённые сердца соединить свои судьбы в этот неповторимый день.

ХК «Рязань-ВДВ» проиграл «Нефтянику» со счётом 1:3

Первый гол был забит лишь во втором периоде. «Нефтяник» из Альметьевска открыл счёт, поразив ворота рязанцев.

Магнитная буря продолжительностью в неделю обрушилась на Землю

С 25 по 31 октября на Землю обрушилась мощная магнитная буря, способная продлиться до недели.

Раскрыт новый поворот в деле женщины, чей труп нашли без головы на Урале

Женщина, чей труп нашли привязанным к дереву без головы...

Опубликован проект развязки Южного обхода Рязани в районе деревни Храпово

Общая стоимость проекта оценивается в 20,7 миллиарда рублей, а завершение всех работ планируется на декабрь 2028 года.

В Рязани начались гастроли шоу «5 континентов» Гии Эрадзе и компании Росгосцирк

Премьера прошла при полном аншлаге!

Мотоциклист разбился на Первомайском проспекте ночью

На месте работали сотрудники ГАИ и скорой помощи.

Участник шоу «Гладиаторы» планирует создать экоферму в Касимовском округе

Илья Сулоев установил впечатляющие рекорды: он может простоять более 40 минут в планке и выполнить 3000 приседаний на гвоздях.

Пенсионера поймали с поличным при краже лавок для дачи в Рязанской области

Владелец кафе сообщил, что его работники заметили, как ночью неизвестный похитил лавку, стоявшую перед заведением.

Павел Малков рассказал о последствиях очередной ночной атаки БПЛА на Рязань

Ночью 26 октября на территории России дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и нейтрализовали 82 украинских БПЛА самолётного типа.

Завершено строительство самого крупного в Рязанской области дома для переселения из аварийного жилья

Здание состоит из двух секций — восьми- и девятиэтажной. Всего в доме 146 квартир.

Жириновский предсказал создание «Хьюстонского проекта» — губительного плана США по России

Политик-провидец при жизни озвучил главную цель американской политики по отношению к нашей стране.

Угроза атаки БПЛА отменена в Рязанской области

В 03:12 26 октября РСЧС предупредило об угрозе атаки БПЛА на территории Рязанской области.