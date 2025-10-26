В Рязани открылся новый мурал, посвящённый проблеме пропажи детей

В Рязани на доме № 112 по улице Есенина появился новый мурал, посвящённый проблеме исчезновения детей. Официальное открытие состоялось в субботу, 25 октября.

Арт-объект носит название «Помочь ей можешь только ты» и изображает маленькую девочку на оживлённой городской улице. Вдохновением для создания мурала стал случай в Пензе, где потерявшаяся трёхлетняя девочка прошла полтора километра, но никто не обратил на неё внимания.

Основная цель этой художественной работы — привлечь внимание к проблеме пропажи детей и подчеркнуть важность бдительности. Подобные муралы уже появились в других городах.

Автор мурала — Вячеслав Прошин, известный своими работами «Шурик и Лида» и «Циолковский и Попов», созданными совместно с Глебом Петраковым на зданиях РГУ и Радиоуниверситета.