Воскресенье, 26 октября, 2025
10.2 C
Рязань
Погода

На следующей неделе в Рязанской области ожидается дождливая погода

Анастасия Мериакри
Изображение от freepik

На следующей неделе, с 27 октября по 2 ноября, в Рязанской области будет дождливо. К концу недели вероятность осадков снизится.

Согласно данным Гидрометцентра, в Рязанской области в понедельник, 27 октября, ожидается облачность, небольшой дождь. Вероятность осадков составляет 70%. Температура воздуха днем достигнет +10°C, ночью температура воздуха опустится до +4°C. Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст. Скорость ветра — 5 м/с.

Во вторник, 28 октября, жителей Рязанской области ждут кратковременные дожди, облачно. Вероятность осадков — 77%. Температура воздуха в тени днём будет до +8°C. Ночью температура опустится до +4°C. Атмосферное давление опустится до 734 мм рт. ст. Скорость ветра будет 3 м/с.

Дождь вновь придет в область в среду, 29 октября, его вероятность 70%. Температура воздуха днём до + 9°C, ночью до + 4°C. Атмосферное давление будет до 742 мм рт. ст. Скорость ветра — 3 м/с.

В четверг, 30 октября, сохранится дождливая погода, вероятность осадков — 83%. Температура воздуха днём до +8°C, ночью до + 4°C. Атмосферное давление — 747 мм рт. ст. Скорость ветра — 3 м/с.

В пятницу, 31 октября, временами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днём поднимется до + 10°C, ночью достигнет +5°C. Атмосферное давление немного поднимется — 748 мм рт. ст. Скорость ветра — 5 м/с.

Дождь даст рязанцам небольшую передышку в субботу, 1 ноября. Начало последнего осеннего месяца принесет с собой облачность с прояснениями. Осадков не ожидается. Температура воздуха днём до + 7°C, ночью до + 4°C. Атмосферное давление до 749 мм рт. ст. Скорость ветра — 4 м/с.

В воскресенье, 2 ноября, переменная облачность. Температура днем достигнет +8°C. Атмосферное давление поднимется до 760 мм рт. ст. Скорость ветра — 6 м/с.

Самые читаемые материалы

Новости России

Проживший 20 лет в тайге отшельник объяснил почему Усольцевы не оставили следов

64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя Арина всё ещё могут скитаться по тайге Красноярского края. Замёрзшие, уставшие, голодные — но живые.
Общество

В центре Рязани за 53 млн продают особняк, декорированный мальтийской плиткой

В объявлении на сайте Avito продавец рассказывает, что находится внутри.
Новости России

Мощнейший пожар начался в Киеве после российского удара 

Сообщается, что удары наносились в том числе баллистическими ракетами. 
Новости России

Умерли сразу два известных губернатора времен Ельцина

В августе ушли из жизни бывшие губернаторы Смоленской и...
Интересное

Жириновский предсказал создание «Хьюстонского проекта» — губительного плана США по России

Политик-провидец при жизни озвучил главную цель американской политики по отношению к нашей стране.

Последние новости

Комету Lemmon сфотографировали над Рязанской областью

В последующие дни она будет перемещаться еще больше к западу.

Выживший в Охотском море Пичугин прервал молчание и рассказал о трагедии

Единственный уцелевший в трагедии в Охотском море Михаил Пичугин...

Стала известна причина оцепления дома №28 на улице Комбайновой в Рязани

Жильцы дома рассказали, что инцидент произошёл из-за драки в одной из квартир.

Стали известны детали убийства женщины, с которой снял кожу муж в Березовском

Житель Березовского, которого подозревают в убийстве и попытке расчленения...

Рязанский театр балета планирует поставить «Щелкунчика» и «Лебединое озеро»

В планах Рязанского театра балета на сезон уже намечены три гала-концерта.

В Рязани оцепили дом на улице Комбайновой

На месте работают сотрудники полиции.

В Рязани открылся новый мурал, посвящённый проблеме пропажи детей

Основная цель этой художественной работы — привлечь внимание к проблеме пропажи детей и подчеркнуть важность бдительности.

Рязанский ЗАГС показал фото молодоженов, сыгравших свадьбу 25 октября 2025 года

Зеркальное сочетание цифр словно приглашает влюблённые сердца соединить свои судьбы в этот неповторимый день.

ХК «Рязань-ВДВ» проиграл «Нефтянику» со счётом 1:3

Первый гол был забит лишь во втором периоде. «Нефтяник» из Альметьевска открыл счёт, поразив ворота рязанцев.

Магнитная буря продолжительностью в неделю обрушилась на Землю

С 25 по 31 октября на Землю обрушилась мощная магнитная буря, способная продлиться до недели.

Раскрыт новый поворот в деле женщины, чей труп нашли без головы на Урале

Женщина, чей труп нашли привязанным к дереву без головы...

Опубликован проект развязки Южного обхода Рязани в районе деревни Храпово

Общая стоимость проекта оценивается в 20,7 миллиарда рублей, а завершение всех работ планируется на декабрь 2028 года.

В Рязани начались гастроли шоу «5 континентов» Гии Эрадзе и компании Росгосцирк

Премьера прошла при полном аншлаге!

Мотоциклист разбился на Первомайском проспекте ночью

На месте работали сотрудники ГАИ и скорой помощи.

Участник шоу «Гладиаторы» планирует создать экоферму в Касимовском округе

Илья Сулоев установил впечатляющие рекорды: он может простоять более 40 минут в планке и выполнить 3000 приседаний на гвоздях.