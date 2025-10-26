На следующей неделе в Рязанской области ожидается дождливая погода

На следующей неделе, с 27 октября по 2 ноября, в Рязанской области будет дождливо. К концу недели вероятность осадков снизится.

Согласно данным Гидрометцентра, в Рязанской области в понедельник, 27 октября, ожидается облачность, небольшой дождь. Вероятность осадков составляет 70%. Температура воздуха днем достигнет +10°C, ночью температура воздуха опустится до +4°C. Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст. Скорость ветра — 5 м/с.

Во вторник, 28 октября, жителей Рязанской области ждут кратковременные дожди, облачно. Вероятность осадков — 77%. Температура воздуха в тени днём будет до +8°C. Ночью температура опустится до +4°C. Атмосферное давление опустится до 734 мм рт. ст. Скорость ветра будет 3 м/с.

Дождь вновь придет в область в среду, 29 октября, его вероятность 70%. Температура воздуха днём до + 9°C, ночью до + 4°C. Атмосферное давление будет до 742 мм рт. ст. Скорость ветра — 3 м/с.

В четверг, 30 октября, сохранится дождливая погода, вероятность осадков — 83%. Температура воздуха днём до +8°C, ночью до + 4°C. Атмосферное давление — 747 мм рт. ст. Скорость ветра — 3 м/с.

В пятницу, 31 октября, временами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днём поднимется до + 10°C, ночью достигнет +5°C. Атмосферное давление немного поднимется — 748 мм рт. ст. Скорость ветра — 5 м/с.

Дождь даст рязанцам небольшую передышку в субботу, 1 ноября. Начало последнего осеннего месяца принесет с собой облачность с прояснениями. Осадков не ожидается. Температура воздуха днём до + 7°C, ночью до + 4°C. Атмосферное давление до 749 мм рт. ст. Скорость ветра — 4 м/с.

В воскресенье, 2 ноября, переменная облачность. Температура днем достигнет +8°C. Атмосферное давление поднимется до 760 мм рт. ст. Скорость ветра — 6 м/с.