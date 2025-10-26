Умерли сразу два известных губернатора времен Ельцина

В августе ушли из жизни бывшие губернаторы Смоленской и Новгородской областей Валерий Фатеев и Михаил Прусак, пришедшие к власти при Борисе Ельцине, пишет «Лента.ру».

По данным издания, 79-летний Фатеев погиб 24 августа, он переходил железную дорогу и не заметил приближающегося поезда. Он возглавлял Смоленскую область с 1991-го по 1993 год. За это время он разогнал бывшую советскую номенклатуру.

«Его обвиняли в популизме и «маниловских прожектах», но вместе с недостатками подчеркивали и достоинства: совестливый, отвечал за свои слова», — говорится в публикации.

В 1993 году он потерпел поражение на выборах, смоляне посчитали его стиль управления слишком авторитарным.

Прусак умер 26 августа после тяжелой болезни в возрасте 65 лет. Он возглавил Новгородскую область в 1991-м в 31 год.

«Под его руководством Новгородская область стала одним из лидеров экономических реформ», — пишет «Лента.ру».

В 2007 году Прусак покинул пост, а в 2017-м его признали банкротом из-за долга банку.

В последние годы бывший губернатор жил на пособие в размере 25,5 тысячи рублей, он получал его из-за тяжкого финансового положения и инвалидности после инсульта.