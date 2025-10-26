Воскресенье, 26 октября, 2025
Умерли сразу два известных губернатора времен Ельцина

Никита Рязанцев
Background фото создан(а) jannoon028 - ru.freepik.com

В августе ушли из жизни бывшие губернаторы Смоленской и Новгородской областей Валерий Фатеев и Михаил Прусак, пришедшие к власти при Борисе Ельцине, пишет «Лента.ру».

По данным издания, 79-летний Фатеев погиб 24 августа, он переходил железную дорогу и не заметил приближающегося поезда. Он возглавлял Смоленскую область с 1991-го по 1993 год. За это время он разогнал бывшую советскую номенклатуру.

«Его обвиняли в популизме и «маниловских прожектах», но вместе с недостатками подчеркивали и достоинства: совестливый, отвечал за свои слова», — говорится в публикации.

В 1993 году он потерпел поражение на выборах, смоляне посчитали его стиль управления слишком авторитарным.

Прусак умер 26 августа после тяжелой болезни в возрасте 65 лет. Он возглавил Новгородскую область в 1991-м в 31 год.

«Под его руководством Новгородская область стала одним из лидеров экономических реформ», — пишет «Лента.ру».

В 2007 году Прусак покинул пост, а в 2017-м его признали банкротом из-за долга банку.

В последние годы бывший губернатор жил на пособие в размере 25,5 тысячи рублей, он получал его из-за тяжкого финансового положения и инвалидности после инсульта.

Проживший 20 лет в тайге отшельник объяснил почему Усольцевы не оставили следов

64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя Арина всё ещё могут скитаться по тайге Красноярского края. Замёрзшие, уставшие, голодные — но живые.
В центре Рязани за 53 млн продают особняк, декорированный мальтийской плиткой

В объявлении на сайте Avito продавец рассказывает, что находится внутри.
Мощнейший пожар начался в Киеве после российского удара 

Сообщается, что удары наносились в том числе баллистическими ракетами. 
Полковник Ходаренок описал трехэтапный ответ России с ядерным оружием

Отставной полковник Михаил Ходаренок озвучил возможный сценарий действий России в случае глубоких ударов ВСУ по территории страны.
«Прилёты из пустоты» шокировали ВСУ

Ночью российские войска нанесли массированные удары по объектам ВСУ в Николаевской области. Под обстрел попали цели в Черниговской, Кировоградской, Запорожской и Харьковской областях. Одновременно сообщается о продвижении штурмовых групп ВС РФ под Красным Лиманом и атаках на позиции ВСУ в Херсоне.

SHOT: туляков разбудила серия мощных взрывов в небе

В пригороде Тулы прогремела серия мощных взрывов, пишет телеграм-канал...

Костя Цзю рассказал, зачем нокаутировал таксиста в Екатеринбурге

Прославленный боксер Костя Цзю рассказал на встрече со студентами,...

Беременная режиссер Франк потеряла ребенка после нападения на курорте

Врач подтвердил, что сердце малыша остановилось. Александре предстоит хирургическое вмешательство.

Построение на линии фронта для фото в соцсетях привело к массовой гибели бойцов ВСУ

По словам представителя силовых структур, это произошло благодаря тяге командира бригады устраивать построения прямо на передовой, после чего публиковать фотоотчёты в социальных сетях.

Стоимость номеров в отелях Рязани на новогодние праздники выросла на 30%

Средняя стоимость проживания в городе в этот период составляет 8 850 рублей за ночь.

В Касимове завершается строительство второй очереди молочно-товарной фермы на 2016 голов

Улучшение инфраструктуры, повышение уровня благоустройства и создание комфортных условий для жизни местных жителей остаются ключевыми направлениями работы.

Более 300 человек приняли участие в заключительном общегородском субботнике в Рязани

Были проведены вырубка поросли, опиловка и вывоз древесных отходов, снос и вывоз аварийных деревьев, уборка мусора и опавшей листвы.

Двух наркокурьеров из Москвы задержали с партией запрещенных веществ в Рязанской области

Несколько месяцев назад они связались с нелегальным интернет-магазином, который обучил их правилам конспирации и методам сокрытия следов преступной деятельности.

Главный тренер ХК «Рязань-ВДВ» Валерий Кулибаба временно отстранен за неудовлетворительные результаты

Отмечается, что причиной отстранения стали неудовлетворительные результаты ХК «Рязань-ВДВ» в регулярном чемпионате.

Синоптик назвала крайний срок для перехода на зимние шины

На предстоящей неделе температура воздуха начнет снижаться, возможен мокрый снег, что делает использование летних шин опасным.

К Солнечной системе летит 31/ATLAS, его уже назвали «корабль инопланетян» 

Учёные уже следят за его поведением — объект поставлен на особый учёт. Ждут чего угодно, даже «чёрного лебедя».

Умер дроппер, который обналичил 15 миллионов рублей из украденных у Ларисы Долиной

Один из десяти дропперов, обналичивший 15 миллионов рублей в ходе мошеннической схемы с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, скончался. Об этом сообщает ТАСС.

Лечение аритмии с помощью системы навигации будут применять в Рязани

В ближайшем будущем в Рязанском кардиодиспансере планируется внедрить этот передовой метод лечения аритмий с использованием системы навигации.

В ОКБ прошли учения на случай поступления пациента с бубонной чумой

В ходе тренировки отрабатывались алгоритмы приема и изоляции пациента, подготовка инфекционного бокса.