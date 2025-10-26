Раскрыты детали смерти учительницы из Волгограда в день рождения

Управляющая отелем в Казани рассказала V1.RU, что нашла учителя из Волгограда Екатерину Синельникову без признаков жизни на полу рядом с кроватью с лекарством в руках.

Трагедия произошла 20 октября в день рождения преподавателя. Собеседница издания уточнила, что приехала проведать педагога по просьбе ее сына. Он испугался, что мать перестала выходить на связь.

Девушка подчеркнула, что не сразу заметила тело волгоградки.

«Поворачиваем голову и видим, что она между стеной и кроватью на полу лежит, в руках зажат корвалол», — сказала она.

Подруга ранее заявила, что организм педагога не справился с количеством принятых лекарств.

Синельникова 35 лет проработала учителем математики в гимназии № 4 Волгограда.