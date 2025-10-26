Воскресенье, 26 октября, 2025
Новости России

Раскрыты детали смерти учительницы из Волгограда в день рождения

Никита Рязанцев

Управляющая отелем в Казани рассказала V1.RU, что нашла учителя из Волгограда Екатерину Синельникову без признаков жизни на полу рядом с кроватью с лекарством в руках.

Трагедия произошла 20 октября в день рождения преподавателя. Собеседница издания уточнила, что приехала проведать педагога по просьбе ее сына. Он испугался, что мать перестала выходить на связь.

Девушка подчеркнула, что не сразу заметила тело волгоградки.

«Поворачиваем голову и видим, что она между стеной и кроватью на полу лежит, в руках зажат корвалол», — сказала она.

Подруга ранее заявила, что организм педагога не справился с количеством принятых лекарств.

Синельникова 35 лет проработала учителем математики в гимназии № 4 Волгограда.

Новости России

Проживший 20 лет в тайге отшельник объяснил почему Усольцевы не оставили следов

64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя Арина всё ещё могут скитаться по тайге Красноярского края. Замёрзшие, уставшие, голодные — но живые.
Общество

В центре Рязани за 53 млн продают особняк, декорированный мальтийской плиткой

В объявлении на сайте Avito продавец рассказывает, что находится внутри.
Новости России

Мощнейший пожар начался в Киеве после российского удара 

Сообщается, что удары наносились в том числе баллистическими ракетами. 
Новости России

Полковник Ходаренок описал трехэтапный ответ России с ядерным оружием

Отставной полковник Михаил Ходаренок озвучил возможный сценарий действий России в случае глубоких ударов ВСУ по территории страны.
Новости России

Умерли сразу два известных губернатора времен Ельцина

В августе ушли из жизни бывшие губернаторы Смоленской и...

Последние новости

Пенсионера поймали с поличным при краже лавок для дачи в Рязанской области

Владелец кафе сообщил, что его работники заметили, как ночью неизвестный похитил лавку, стоявшую перед заведением.

Павел Малков рассказал о последствиях очередной ночной атаки БПЛА на Рязань

Ночью 26 октября на территории России дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и нейтрализовали 82 украинских БПЛА самолётного типа.

Завершено строительство самого крупного в Рязанской области дома для переселения из аварийного жилья

Здание состоит из двух секций — восьми- и девятиэтажной. Всего в доме 146 квартир.

Жириновский предсказал создание «Хьюстонского проекта» — губительного плана США по России

Политик-провидец при жизни озвучил главную цель американской политики по отношению к нашей стране.

Угроза атаки БПЛА отменена в Рязанской области

В 03:12 26 октября РСЧС предупредило об угрозе атаки БПЛА на территории Рязанской области.

Четыре беспилотника уничтожили в Рязанской области ночью

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и нейтрализовали 82 украинских БПЛА самолётного типа.

SHOT: туляков разбудила серия мощных взрывов в небе

В пригороде Тулы прогремела серия мощных взрывов, пишет телеграм-канал...

Костя Цзю рассказал, зачем нокаутировал таксиста в Екатеринбурге

Прославленный боксер Костя Цзю рассказал на встрече со студентами,...

Беременная режиссер Франк потеряла ребенка после нападения на курорте

Врач подтвердил, что сердце малыша остановилось. Александре предстоит хирургическое вмешательство.

Построение на линии фронта для фото в соцсетях привело к массовой гибели бойцов ВСУ

По словам представителя силовых структур, это произошло благодаря тяге командира бригады устраивать построения прямо на передовой, после чего публиковать фотоотчёты в социальных сетях.

Стоимость номеров в отелях Рязани на новогодние праздники выросла на 30%

Средняя стоимость проживания в городе в этот период составляет 8 850 рублей за ночь.

В Касимове завершается строительство второй очереди молочно-товарной фермы на 2016 голов

Улучшение инфраструктуры, повышение уровня благоустройства и создание комфортных условий для жизни местных жителей остаются ключевыми направлениями работы.

Более 300 человек приняли участие в заключительном общегородском субботнике в Рязани

Были проведены вырубка поросли, опиловка и вывоз древесных отходов, снос и вывоз аварийных деревьев, уборка мусора и опавшей листвы.

Двух наркокурьеров из Москвы задержали с партией запрещенных веществ в Рязанской области

Несколько месяцев назад они связались с нелегальным интернет-магазином, который обучил их правилам конспирации и методам сокрытия следов преступной деятельности.