Четыре беспилотника уничтожили в Рязанской области ночью

Ночью 26 октября над Рязанской областью были уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА), как сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

За минувшую ночь на территории России дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и нейтрализовали 82 украинских БПЛА самолётного типа. В Брянской области сбили 30 дронов, в Тульской — 26. Над Чёрным морем уничтожили семь беспилотников, а над Азовским — четыре. В Краснодарском крае и Рязанской области ликвидировали по четыре аппарата, в Ростовской области — три, два — над территорией Московского региона, включая один, который направлялся на Москву. В Курской и Липецкой областях сбили по одному дрону.

В 03:12 26 октября РСЧС предупредило жителей Рязанской области об угрозе атаки БПЛА.