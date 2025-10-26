Завершено строительство самого крупного в Рязанской области дома для переселения из аварийного жилья. Об этом сообщает региональный Минстрой.

Губернатор Павел Малков держит на особом контроле вопрос переселения граждан из аварийных домов. В городе Рыбное завершено строительство нового многоквартирного дома.

На текущей неделе введён в эксплуатацию самый крупный дом, построенный в рамках программы переселения из аварийного жилья. Он расположен на улице Большая в городе Рыбное.

Здание состоит из двух секций — восьми- и девятиэтажной. Всего в доме 146 квартир. В настоящее время администрация Рыбновского района занимается оформлением права собственности на квартиры, чтобы в ближайшее время передать их новым владельцам.