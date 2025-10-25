Суббота, 25 октября, 2025
Построение на линии фронта для фото в соцсетях привело к массовой гибели бойцов ВСУ

Алексей Самохин
Неопытный комбриг 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, полковник Анатолий Савич допустил массовую гибель личного состава из-за своего пристрастия постить в соцсетях фото построений, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«В социальных сетях распространяются некрологи погибших военнослужащих 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Всех их объединяют локация и дата гибели, что может говорить о результативном ударе по скоплению личного состава бригады. Многие из них скончались позже в госпиталях», — сказал собеседник агентства.

По словам представителя силовых структур, это произошло благодаря тяге командира бригады устраивать построения прямо на передовой, после чего публиковать фотоотчёты в социальных сетях.

«Неопытный комбриг думал, что если на участке фронта не идут интенсивные боевые действия, то можно в любой момент объявить построение для награждения, а заодно и покрасоваться новым комплектом тактической формы одежды перед военнослужащими женского пола. На фото прекрасно видно, что личный состав стоит без средств индивидуальной защиты, что в разы повышает шансы построиться в последний раз в своей жизни», — заявил собеседник агентства.

Савича назначили комбригом 105-й отдельной бригады теробороны ВСУ совсем недавно, он сменил на этой должности Евгения Фоменко. Полковник родом из Старого Самбора Львовской области, где проживает с женой и детьми на улице Степана Бандеры, отметил представитель силовых структур.

Стоимость номеров в отелях Рязани на новогодние праздники выросла на 30%

Средняя стоимость проживания в городе в этот период составляет 8 850 рублей за ночь.

В Касимове завершается строительство второй очереди молочно-товарной фермы на 2016 голов

Улучшение инфраструктуры, повышение уровня благоустройства и создание комфортных условий для жизни местных жителей остаются ключевыми направлениями работы.

Более 300 человек приняли участие в заключительном общегородском субботнике в Рязани

Были проведены вырубка поросли, опиловка и вывоз древесных отходов, снос и вывоз аварийных деревьев, уборка мусора и опавшей листвы.

Двух наркокурьеров из Москвы задержали с партией запрещенных веществ в Рязанской области

Несколько месяцев назад они связались с нелегальным интернет-магазином, который обучил их правилам конспирации и методам сокрытия следов преступной деятельности.

Главный тренер ХК «Рязань-ВДВ» Валерий Кулибаба временно отстранен за неудовлетворительные результаты

Отмечается, что причиной отстранения стали неудовлетворительные результаты ХК «Рязань-ВДВ» в регулярном чемпионате.

Синоптик назвала крайний срок для перехода на зимние шины

На предстоящей неделе температура воздуха начнет снижаться, возможен мокрый снег, что делает использование летних шин опасным.

К Солнечной системе летит 31/ATLAS, его уже назвали «корабль инопланетян» 

Учёные уже следят за его поведением — объект поставлен на особый учёт. Ждут чего угодно, даже «чёрного лебедя».

Умер дроппер, который обналичил 15 миллионов рублей из украденных у Ларисы Долиной

Один из десяти дропперов, обналичивший 15 миллионов рублей в ходе мошеннической схемы с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, скончался. Об этом сообщает ТАСС.

Лечение аритмии с помощью системы навигации будут применять в Рязани

В ближайшем будущем в Рязанском кардиодиспансере планируется внедрить этот передовой метод лечения аритмий с использованием системы навигации.

В ОКБ прошли учения на случай поступления пациента с бубонной чумой

В ходе тренировки отрабатывались алгоритмы приема и изоляции пациента, подготовка инфекционного бокса.

В Окском заповеднике в 2025 году родилось 5 телят зубров

Согласно плану расселения на 2025 год, в Мордовский заповедник переезжают 10 зубров из Окского питомника.

«Ночь искусств» пройдет 3 ноября в музее Сергея Есенина в селе Константиново

В Каретном дворе в 12.00 и 16.00 вас ждет кураторская экскурсия по выставке «Моё степное пенье сумело бронзой прозвенеть»

Зулайхо Кадирова подчеркнула значимость укрепления культурных связей между Россией и Узбекистаном

Кадирова отметила, что узбекская культура успешно развивается в Рязани.

Президент РФ наградил две рязанские семьи орденом «Родительская слава»

Дмитрий и Анна Махровы воспитывают пятерых детей. Отец — потомственный военный, мать — домохозяйка.