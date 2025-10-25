Неопытный комбриг 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, полковник Анатолий Савич допустил массовую гибель личного состава из-за своего пристрастия постить в соцсетях фото построений, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«В социальных сетях распространяются некрологи погибших военнослужащих 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Всех их объединяют локация и дата гибели, что может говорить о результативном ударе по скоплению личного состава бригады. Многие из них скончались позже в госпиталях», — сказал собеседник агентства.

По словам представителя силовых структур, это произошло благодаря тяге командира бригады устраивать построения прямо на передовой, после чего публиковать фотоотчёты в социальных сетях.

«Неопытный комбриг думал, что если на участке фронта не идут интенсивные боевые действия, то можно в любой момент объявить построение для награждения, а заодно и покрасоваться новым комплектом тактической формы одежды перед военнослужащими женского пола. На фото прекрасно видно, что личный состав стоит без средств индивидуальной защиты, что в разы повышает шансы построиться в последний раз в своей жизни», — заявил собеседник агентства.

Савича назначили комбригом 105-й отдельной бригады теробороны ВСУ совсем недавно, он сменил на этой должности Евгения Фоменко. Полковник родом из Старого Самбора Львовской области, где проживает с женой и детьми на улице Степана Бандеры, отметил представитель силовых структур.