Стоимость номеров в отелях Рязани на новогодние праздники выросла на 30%

По данным Яндекс Путешествий, спрос на бронирование отелей в Рязани на новогодние праздники вырос на 30% по сравнению с 2024 годом. Средняя стоимость проживания в городе в этот период составляет 8 850 рублей за ночь. Об этом сообщает «Интерфакс».

Россияне стали на 30% чаще бронировать отели и апартаменты в Рязани для новогодних каникул, чем в прошлом году. В среднем туристы заранее планируют своё пребывание в городе: в прошлом году бронирования делались за 1,5 месяца до праздников, а в этом году — более чем за 3 месяца. Наибольшее количество бронирований было совершено в декабре.

Средняя продолжительность пребывания туристов в Рязани составляет 2 ночи. Большинство путешественников (92%) выбирают отели, а 8% предпочитают апартаменты.

Напомним, что в этом году Рязань объявлена Новогодней столицей России на 2025-2026 годы.