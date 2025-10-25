Суббота, 25 октября, 2025
Лечение аритмии с помощью системы навигации будут применять в Рязани

Анастасия Мериакри
Изображение от jcomp на Freepik

В Рязанском кардиодиспансере планируется внедрение инновационного метода лечения аритмии. Об этом сообщило региональное министерство здравоохранения.

Медицинский персонал кардиодиспансера прошёл обучение в Национальном Центре терапии и профилактической медицины Минздрава России. В отделении нарушений ритма и проводимости сердца Аритмологического Центра рязанские специалисты освоили методику лечения аритмий с применением системы навигации. Это устройство позволяет создавать трёхмерную модель сердца, что существенно упрощает работу врачей.

«Мы на практике ознакомились с современными возможностями лечения аритмий с использованием системы навигации. Это наиболее безопасный и успешный метод лечения пациентов с различными нарушениями ритма сердца. Метод очень точный, позволяет посмотреть на сердце со всех сторон, быстро и надежно устранить очаг аритмии», – отметил заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма и электрокардиостимуляции кардиодиспансера, доцент кафедры сердечно-сосудистой, рентгенэндоваскулярной хирургии РязГМУ, кандидат медицинских наук Владислав Поваров.

В ближайшем будущем в Рязанском кардиодиспансере планируется внедрить этот передовой метод лечения аритмий с использованием системы навигации.

