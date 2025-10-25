Солист Мариинского театра проведет урок танца в Рязани

В Рязанской области пройдет открытое занятие по классическому танцу, организованное Рязанским театром балета.

Это мероприятие состоится в преддверии торжественного открытия театра, которое запланировано на 4 ноября, в День народного единства, в областной филармонии. На уроке зрители смогут увидеть, как артисты отрабатывают свои навыки, совершенствуя технику, музыкальность, экспрессию и пластику движений.

Занятие проведет Юрий Зиннуров, художественный руководитель Рязанского театра балета и солист Мариинского театра, лауреат всероссийских и международных конкурсов. За свою карьеру он выступал на сценах ведущих театров России, а также в Германии, Норвегии, Франции, Катаре, Японии, Китае, Швеции и Венгрии.

Открытый урок состоится 25 октября в большом хореографическом зале Рязанского областного дворца культуры и искусства.

Возрастное ограничение 6+.