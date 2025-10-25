Самый маленький ребенок 2025 года родился в Рязани

В Рязанском перинатальном центре появилась на свет самая маленькая новорожденная 2025 года. Об этом сообщили в группе медицинского учреждения ВКонтакте.

Девочка родилась на экстремально раннем сроке с весом всего 480 граммов. С момента рождения прошло уже почти три месяца. Сейчас малышка самостоятельно дышит и частично питается через зонд. За это время её вес увеличился до 1900 граммов.

Путь к выздоровлению был непростым: она прошла через реанимацию, медицинский персонал постоянно окружал малышку вниманием и заботой. В настоящее время девочка продолжает лечение и набор веса под строгим наблюдением врачей и медсестёр отделения патологии новорождённых и недоношенных детей.

Самое важное — с первых дней рядом с ней находится её мама, которая поддерживает её своими колыбельными песнями.

Хотя прогнозы пока не делаются, каждый день для малютки, её мамы и медицинского персонала — это маленькая победа.