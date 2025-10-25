Останки красноармейца Александра Синицина захоронили в Рязанской области

В Пителинском округе состоялась церемония захоронения останков красноармейца Александра Михайловича Синицина, павшего в годы Великой Отечественной войны.

Торжественно-траурное мероприятие прошло на Новом Пителинском кладбище рабочего поселка Пителино. Участниками церемонии стали родственники воина, председатель областной Думы Аркадий Фомин, председатель региональной Общественной палаты Наталья Гришина, представители областного министерства территориальной политики, правоохранительных ведомств, администрации Пителинского округа, общественной организации по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковый отряд ОКА-РЯЗАНЬ», военно-патриотического объединения «Нарский рубеж», ряда других патриотических и ветеранских организаций, духовенство, местные жители.

Во время церемонии состоялся памятный митинг, на котором был представлен боевой путь Александра Синицина. Память о погибшем почтили минутой молчания.

Александр Синицин родился в 1912 году в селе Большие Прудищи Пителинского района Рязанской области. В 1941 году, будучи частью 53-й стрелковой дивизии 43-й армии, он героически сражался под Москвой.

Останки Александра Михайловича были обнаружены в 2025 году во время поисковых работ, проводимых отрядами военно-патриотического объединения «Нарский рубеж» в рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти».

В честь героя был произведен ружейный салют. Также прошла панихида, и к месту захоронения бойца возложили цветы.