Суббота, 25 октября, 2025
11.3 C
Рязань
Новости мира

К Солнечной системе летит 31/ATLAS, его уже назвали «корабль инопланетян» 

Алексей Самохин
Изображение сгенерировано AI

Астрофизик Ави Лёб из Гарварда всполошил всё западное научное сообщество. Он призвал обратить пристальное внимание на космический объект, который астрономы обозначают как 31/ATLAS. Слишком много в нём странностей — столько же, сколько в Троянском коне. Корабль инопланетян? Вполне возможно, пишет «Царьград».

«Он как минимум в тысячу раз массивнее всех предыдущих объектов», — громко цитирует астрофизика New York Post.

Размером объект примерно с остров Манхэттен — так объясняют учёные, чтобы американцам было понятнее. Но к Земле он не летит. Пока. Вроде бы.

Странности межзвёздного гостя

У него полно других странностей. К примеру, космическое тело точно является межзвёздным — это учёные выяснили по его траектории. Его либо притянула масса Солнечной системы, либо оно «само так захотело».

Во-вторых, объект пройдёт сразу мимо нескольких планет Солнечной системы, что для обычных комет крайне необычно. Сблизится он с Юпитером, Венерой и Марсом, и как поведёт себя после этого — не до конца рассчитано.

В-третьих, у объекта хвост направлен не в сторону от Солнца, а к нему. Это странно, ведь хвост кометы должен образовываться от потока звёздного ветра, распыляющего с поверхности космического тела частицы.

Необычен и состав объекта — он даёт явный железо-никелевый след. Неплохой материал для объекта искусственного происхождения, и странный — для естественного.

В деле 31/ATLAS множество и других странных совпадений. Он прилетел из неизвестных глубин космоса и ведёт себя так, как будто мало подчиняется гравитации такой звезды, как Солнце. И более того, как будто намерен ею «воспользоваться» для дальнейшего ускорения.

Учёные уже следят за его поведением — объект поставлен на особый учёт. Ждут чего угодно, даже «чёрного лебедя». Так в научной среде называется внезапное природное явление, которое науке ранее известно не было и которое сразу не удастся объяснить. Наподобие «вторжения инопланетян».

Версия о космическом корабле

Вот астрофизик Ави Лёб, к примеру, уверен: 31/ATLAS — это космический корабль инопланетян, огромный настолько, что не сможет садиться на планеты. А вот раскидать по Солнечной системе научно-исследовательские зонды — запросто.

Мир писателей-фантастов и наиболее конспирологически настроенных астрономов замер в предвосхищении.

Уже 29 октября от объекта можно будет ожидать странных гравитационных манёвров. А к Новому году — вообще чего угодно.

Самые читаемые материалы

Интересное

«Кремлёвский астролог» Михаил Левин озвучил дату завершения СВО

Этот момент станет переломным — с него начнётся новое мироустройство.
Общество

В центре Рязани за 53 млн продают особняк, декорированный мальтийской плиткой

В объявлении на сайте Avito продавец рассказывает, что находится внутри.
Новости России

«Прилёты из пустоты» шокировали ВСУ

Ночью российские войска нанесли массированные удары по объектам ВСУ в Николаевской области. Под обстрел попали цели в Черниговской, Кировоградской, Запорожской и Харьковской областях. Одновременно сообщается о продвижении штурмовых групп ВС РФ под Красным Лиманом и атаках на позиции ВСУ в Херсоне.
Интересное

Прогноз Жириновского до 2030 года: от США и России такого не ожидали

Главный политический провидец представил нам будущее удивительным и крайне страшным.
Новости России

Мощнейший пожар начался в Киеве после российского удара 

Сообщается, что удары наносились в том числе баллистическими ракетами. 

Последние новости

В Касимове завершается строительство второй очереди молочно-товарной фермы на 2016 голов

Улучшение инфраструктуры, повышение уровня благоустройства и создание комфортных условий для жизни местных жителей остаются ключевыми направлениями работы.

Более 300 человек приняли участие в заключительном общегородском субботнике в Рязани

Были проведены вырубка поросли, опиловка и вывоз древесных отходов, снос и вывоз аварийных деревьев, уборка мусора и опавшей листвы.

Двух наркокурьеров из Москвы задержали с партией запрещенных веществ в Рязанской области

Несколько месяцев назад они связались с нелегальным интернет-магазином, который обучил их правилам конспирации и методам сокрытия следов преступной деятельности.

Главный тренер ХК «Рязань-ВДВ» Валерий Кулибаба временно отстранен за неудовлетворительные результаты

Отмечается, что причиной отстранения стали неудовлетворительные результаты ХК «Рязань-ВДВ» в регулярном чемпионате.

Синоптик назвала крайний срок для перехода на зимние шины

На предстоящей неделе температура воздуха начнет снижаться, возможен мокрый снег, что делает использование летних шин опасным.

Проживший 20 лет в тайге отшельник объяснил почему Усольцевы не оставили следов

64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя Арина всё ещё могут скитаться по тайге Красноярского края. Замёрзшие, уставшие, голодные — но живые.

Умер дроппер, который обналичил 15 миллионов рублей из украденных у Ларисы Долиной

Один из десяти дропперов, обналичивший 15 миллионов рублей в ходе мошеннической схемы с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, скончался. Об этом сообщает ТАСС.

Лечение аритмии с помощью системы навигации будут применять в Рязани

В ближайшем будущем в Рязанском кардиодиспансере планируется внедрить этот передовой метод лечения аритмий с использованием системы навигации.

В ОКБ прошли учения на случай поступления пациента с бубонной чумой

В ходе тренировки отрабатывались алгоритмы приема и изоляции пациента, подготовка инфекционного бокса.

В Окском заповеднике в 2025 году родилось 5 телят зубров

Согласно плану расселения на 2025 год, в Мордовский заповедник переезжают 10 зубров из Окского питомника.

«Ночь искусств» пройдет 3 ноября в музее Сергея Есенина в селе Константиново

В Каретном дворе в 12.00 и 16.00 вас ждет кураторская экскурсия по выставке «Моё степное пенье сумело бронзой прозвенеть»

Зулайхо Кадирова подчеркнула значимость укрепления культурных связей между Россией и Узбекистаном

Кадирова отметила, что узбекская культура успешно развивается в Рязани.

Президент РФ наградил две рязанские семьи орденом «Родительская слава»

Дмитрий и Анна Махровы воспитывают пятерых детей. Отец — потомственный военный, мать — домохозяйка.

Останки красноармейца Александра Синицина захоронили в Рязанской области

Останки Александра Михайловича были обнаружены в 2025 году во время поисковых работ.

Солист Мариинского театра проведет урок танца в Рязани

Занятие проведет Юрий Зиннуров, художественный руководитель Рязанского театра балета и солист Мариинского театра, лауреат всероссийских и международных конкурсов.