Астрофизик Ави Лёб из Гарварда всполошил всё западное научное сообщество. Он призвал обратить пристальное внимание на космический объект, который астрономы обозначают как 31/ATLAS. Слишком много в нём странностей — столько же, сколько в Троянском коне. Корабль инопланетян? Вполне возможно, пишет «Царьград».

«Он как минимум в тысячу раз массивнее всех предыдущих объектов», — громко цитирует астрофизика New York Post.

Размером объект примерно с остров Манхэттен — так объясняют учёные, чтобы американцам было понятнее. Но к Земле он не летит. Пока. Вроде бы.

Странности межзвёздного гостя

У него полно других странностей. К примеру, космическое тело точно является межзвёздным — это учёные выяснили по его траектории. Его либо притянула масса Солнечной системы, либо оно «само так захотело».

Во-вторых, объект пройдёт сразу мимо нескольких планет Солнечной системы, что для обычных комет крайне необычно. Сблизится он с Юпитером, Венерой и Марсом, и как поведёт себя после этого — не до конца рассчитано.

В-третьих, у объекта хвост направлен не в сторону от Солнца, а к нему. Это странно, ведь хвост кометы должен образовываться от потока звёздного ветра, распыляющего с поверхности космического тела частицы.

Необычен и состав объекта — он даёт явный железо-никелевый след. Неплохой материал для объекта искусственного происхождения, и странный — для естественного.

В деле 31/ATLAS множество и других странных совпадений. Он прилетел из неизвестных глубин космоса и ведёт себя так, как будто мало подчиняется гравитации такой звезды, как Солнце. И более того, как будто намерен ею «воспользоваться» для дальнейшего ускорения.

Учёные уже следят за его поведением — объект поставлен на особый учёт. Ждут чего угодно, даже «чёрного лебедя». Так в научной среде называется внезапное природное явление, которое науке ранее известно не было и которое сразу не удастся объяснить. Наподобие «вторжения инопланетян».

Версия о космическом корабле

Вот астрофизик Ави Лёб, к примеру, уверен: 31/ATLAS — это космический корабль инопланетян, огромный настолько, что не сможет садиться на планеты. А вот раскидать по Солнечной системе научно-исследовательские зонды — запросто.

Мир писателей-фантастов и наиболее конспирологически настроенных астрономов замер в предвосхищении.

Уже 29 октября от объекта можно будет ожидать странных гравитационных манёвров. А к Новому году — вообще чего угодно.