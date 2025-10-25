Суббота, 25 октября, 2025
11.3 C
Рязань
Происшествия

Двух наркокурьеров из Москвы задержали с партией запрещенных веществ в Рязанской области

Анастасия Мериакри

В Рязанской области полицейские задержали двух межрегиональных наркокурьеров, у которых изъяли около 700 граммов запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ОМВД России по Рыбновскому району задержали двух подозреваемых во время транспортировки крупной партии синтетических наркотиков. Задержание произошло на трассе в Рыбновском районе, где был остановлен автомобиль под управлением 39-летних мужчины и женщины, проживающих в Москве.

При осмотре автомобиля оперативники обнаружили упаковочные материалы и в одежде женщины — пять крупных свертков с синтетическими наркотиками МДМА, производными N-метилэфедрона и эфедрона общей массой 285 граммов.

Предварительное расследование показало, что задержанные, уроженцы разных регионов России, последнее время проживали в Москве и употребляли наркотики. Несколько месяцев назад они связались с нелегальным интернет-магазином, который обучил их правилам конспирации и методам сокрытия следов преступной деятельности. Сначала они занимались розничным сбытом, а затем перешли к оптовому на территории Московской области и соседних регионов. По заданию кураторов они на арендованном автомобиле доставляли наркотики в Рязанскую область для размещения в тайниках.

В съемной квартире подозреваемых в Москве полицейские обнаружили 370 граммов синтетических наркотиков и 3 грамма марихуаны. Во время поездки в Рязань они сделали три закладки в Воскресенском районе Подмосковья, после чего оперативники изъяли еще 43 грамма производного N-метилэфедрона.

Таким образом, полицейские изъяли в общей сложности 698 граммов наркотиков.

В отношении задержанных Следственное управление УМВД России по Рязанской области возбудило уголовное дело по статье 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере), предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Подозреваемые заключены под стражу, расследование продолжается.

Двух наркокурьеров из Москвы задержали с партией запрещенных веществ в Рязанской области Несколько месяцев назад они связались с нелегальным интернет-магазином, который обучил их правилам конспирации и методам сокрытия следов преступной деятельности.
Двух наркокурьеров из Москвы задержали с партией запрещенных веществ в Рязанской области Несколько месяцев назад они связались с нелегальным интернет-магазином, который обучил их правилам конспирации и методам сокрытия следов преступной деятельности.
Двух наркокурьеров из Москвы задержали с партией запрещенных веществ в Рязанской области Несколько месяцев назад они связались с нелегальным интернет-магазином, который обучил их правилам конспирации и методам сокрытия следов преступной деятельности.
Двух наркокурьеров из Москвы задержали с партией запрещенных веществ в Рязанской области Несколько месяцев назад они связались с нелегальным интернет-магазином, который обучил их правилам конспирации и методам сокрытия следов преступной деятельности.
Двух наркокурьеров из Москвы задержали с партией запрещенных веществ в Рязанской области Несколько месяцев назад они связались с нелегальным интернет-магазином, который обучил их правилам конспирации и методам сокрытия следов преступной деятельности.
Двух наркокурьеров из Москвы задержали с партией запрещенных веществ в Рязанской области Несколько месяцев назад они связались с нелегальным интернет-магазином, который обучил их правилам конспирации и методам сокрытия следов преступной деятельности.

Самые читаемые материалы

Интересное

«Кремлёвский астролог» Михаил Левин озвучил дату завершения СВО

Этот момент станет переломным — с него начнётся новое мироустройство.
Общество

В центре Рязани за 53 млн продают особняк, декорированный мальтийской плиткой

В объявлении на сайте Avito продавец рассказывает, что находится внутри.
Новости России

«Прилёты из пустоты» шокировали ВСУ

Ночью российские войска нанесли массированные удары по объектам ВСУ в Николаевской области. Под обстрел попали цели в Черниговской, Кировоградской, Запорожской и Харьковской областях. Одновременно сообщается о продвижении штурмовых групп ВС РФ под Красным Лиманом и атаках на позиции ВСУ в Херсоне.
Интересное

Прогноз Жириновского до 2030 года: от США и России такого не ожидали

Главный политический провидец представил нам будущее удивительным и крайне страшным.
Новости России

Мощнейший пожар начался в Киеве после российского удара 

Сообщается, что удары наносились в том числе баллистическими ракетами. 

Последние новости

В Касимове завершается строительство второй очереди молочно-товарной фермы на 2016 голов

Улучшение инфраструктуры, повышение уровня благоустройства и создание комфортных условий для жизни местных жителей остаются ключевыми направлениями работы.

Более 300 человек приняли участие в заключительном общегородском субботнике в Рязани

Были проведены вырубка поросли, опиловка и вывоз древесных отходов, снос и вывоз аварийных деревьев, уборка мусора и опавшей листвы.

Главный тренер ХК «Рязань-ВДВ» Валерий Кулибаба временно отстранен за неудовлетворительные результаты

Отмечается, что причиной отстранения стали неудовлетворительные результаты ХК «Рязань-ВДВ» в регулярном чемпионате.

Синоптик назвала крайний срок для перехода на зимние шины

На предстоящей неделе температура воздуха начнет снижаться, возможен мокрый снег, что делает использование летних шин опасным.

Проживший 20 лет в тайге отшельник объяснил почему Усольцевы не оставили следов

64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя Арина всё ещё могут скитаться по тайге Красноярского края. Замёрзшие, уставшие, голодные — но живые.

К Солнечной системе летит 31/ATLAS, его уже назвали «корабль инопланетян» 

Учёные уже следят за его поведением — объект поставлен на особый учёт. Ждут чего угодно, даже «чёрного лебедя».

Умер дроппер, который обналичил 15 миллионов рублей из украденных у Ларисы Долиной

Один из десяти дропперов, обналичивший 15 миллионов рублей в ходе мошеннической схемы с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, скончался. Об этом сообщает ТАСС.

Лечение аритмии с помощью системы навигации будут применять в Рязани

В ближайшем будущем в Рязанском кардиодиспансере планируется внедрить этот передовой метод лечения аритмий с использованием системы навигации.

В ОКБ прошли учения на случай поступления пациента с бубонной чумой

В ходе тренировки отрабатывались алгоритмы приема и изоляции пациента, подготовка инфекционного бокса.

В Окском заповеднике в 2025 году родилось 5 телят зубров

Согласно плану расселения на 2025 год, в Мордовский заповедник переезжают 10 зубров из Окского питомника.

«Ночь искусств» пройдет 3 ноября в музее Сергея Есенина в селе Константиново

В Каретном дворе в 12.00 и 16.00 вас ждет кураторская экскурсия по выставке «Моё степное пенье сумело бронзой прозвенеть»

Зулайхо Кадирова подчеркнула значимость укрепления культурных связей между Россией и Узбекистаном

Кадирова отметила, что узбекская культура успешно развивается в Рязани.

Президент РФ наградил две рязанские семьи орденом «Родительская слава»

Дмитрий и Анна Махровы воспитывают пятерых детей. Отец — потомственный военный, мать — домохозяйка.

Останки красноармейца Александра Синицина захоронили в Рязанской области

Останки Александра Михайловича были обнаружены в 2025 году во время поисковых работ.

Солист Мариинского театра проведет урок танца в Рязани

Занятие проведет Юрий Зиннуров, художественный руководитель Рязанского театра балета и солист Мариинского театра, лауреат всероссийских и международных конкурсов.