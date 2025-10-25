Двух наркокурьеров из Москвы задержали с партией запрещенных веществ в Рязанской области

В Рязанской области полицейские задержали двух межрегиональных наркокурьеров, у которых изъяли около 700 граммов запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ОМВД России по Рыбновскому району задержали двух подозреваемых во время транспортировки крупной партии синтетических наркотиков. Задержание произошло на трассе в Рыбновском районе, где был остановлен автомобиль под управлением 39-летних мужчины и женщины, проживающих в Москве.

При осмотре автомобиля оперативники обнаружили упаковочные материалы и в одежде женщины — пять крупных свертков с синтетическими наркотиками МДМА, производными N-метилэфедрона и эфедрона общей массой 285 граммов.

Предварительное расследование показало, что задержанные, уроженцы разных регионов России, последнее время проживали в Москве и употребляли наркотики. Несколько месяцев назад они связались с нелегальным интернет-магазином, который обучил их правилам конспирации и методам сокрытия следов преступной деятельности. Сначала они занимались розничным сбытом, а затем перешли к оптовому на территории Московской области и соседних регионов. По заданию кураторов они на арендованном автомобиле доставляли наркотики в Рязанскую область для размещения в тайниках.

В съемной квартире подозреваемых в Москве полицейские обнаружили 370 граммов синтетических наркотиков и 3 грамма марихуаны. Во время поездки в Рязань они сделали три закладки в Воскресенском районе Подмосковья, после чего оперативники изъяли еще 43 грамма производного N-метилэфедрона.

Таким образом, полицейские изъяли в общей сложности 698 граммов наркотиков.

В отношении задержанных Следственное управление УМВД России по Рязанской области возбудило уголовное дело по статье 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере), предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Подозреваемые заключены под стражу, расследование продолжается.