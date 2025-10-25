Главный тренер ХК «Рязань-ВДВ» Валерий Кулибаба временно отстранен за неудовлетворительные результаты

Главный тренер ХК «Рязань-ВДВ» Валерий Кулибаба отстранен от подготовки команды к матчу против «Нефтяника» из города Альметьевск, который пройдет на домашней арене 25 октября в 17:00. Об этом сообщается в группе клуба ВКонтакте.

Отмечается, что причиной отстранения стали неудовлетворительные результаты ХК «Рязань-ВДВ» в регулярном чемпионате. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Сергей Душкин.

23 октября ХК «Рязань-ВДВ» встретился на льду с ХК «Челны». Первый период завершился со счетом 1:0 в пользу Набережных Челнов. Во втором рязанцам удалось забить одну шайбу и сравнять счет. Решающий гол в овертайме принес победу гостям. ХК «Рязань-ВДВ» проиграл со счетом 3:4.

«Понимали, что соперник был неприятный в контратаках. Не использовали такие явные хорошие моменты, к сожалению, и позволили сопернику реализовать те немногие моменты, которые они создали. Хорошо, смогли все-таки преодолеть. Тяжело играть против отката, конечно. Но смогли, сравняли. В овертайме, опять же, достаточно моментов. Не забили в пустые ворота, не попали, а единственный бросок соперника оказался результативным», — прокомментировал поражение Валерий Кулибаба.