В Окском заповеднике в 2025 году родилось 5 телят зубров

Анастасия Мериакри

В 2025 году в питомнике чистокровных кавказско-беловежских зубров Окского заповедника произошло радостное событие — на свет появились пять телят: четыре мальчика и одна девочка. Эту информацию предоставила пресс-служба заповедника.

Самый первый зубренок родился в конце мая, а самый младший, Меколян, появился на свет 15 сентября. На момент отправки партии зубров в Мордовский заповедник в питомнике обитало 45 животных.

Согласно плану расселения на 2025 год, в Мордовский заповедник переезжают 10 зубров из Окского питомника. На данный момент шесть из них уже обустроились в просторном загоне на кордоне «Пичерки», где традиционно проводят зиму.

Среди прибывших зубров — четыре самца и две самки. Шестилетняя Муфа, самая старшая среди них, уже знакома с жизнью в новых условиях. В 2020 году она переехала из питомника Приокско-Террасного заповедника. Сейчас ей поручили важную задачу — возглавить стадо молодых зубров.

Особое внимание привлекает Мерзик, молодой самец, который стал любимцем сотрудников Фонда «Госпиталь дикой природы». Сотрудники фонда также приняли участие в его перевозке и лично проводили его на новое место жительства. После завершения 30-дневного карантина зубры смогут свободно выйти на волю.

Планируется, что в ближайшее время в Мордовский заповедник доставят еще четырех зубров.

Согласно последним данным из Международной племенной книги зубров, в мире насчитывается 12 206 чистокровных особей. В России проживает более 3 тысяч зубров, из которых около 2800 обитают в дикой природе.

