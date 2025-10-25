В ОКБ прошли учения на случай поступления пациента с бубонной чумой

В ОКБ имени Семашко прошли учения на случай поступления пациента с бубонной чумой, о чем сообщило министерство здравоохранения Рязанской области.

Сотрудники больницы продемонстрировали высокий уровень профессионализма, слаженность действий и готовность к работе в условиях повышенной эпидемиологической угрозы.

В ходе тренировки отрабатывались алгоритмы приема и изоляции пациента, подготовка инфекционного бокса, использование средств индивидуальной защиты, а также развертывание госпиталя для особо опасных инфекций. Особое внимание уделялось соблюдению мер биологической безопасности и правильной организации перемещения пациента.

По итогам учений была отмечена высокая степень координации между подразделениями больницы, ответственное отношение персонала и соблюдение всех установленных протоколов.

Тренировка подтвердила, что коллектив ОКБ имени Н.А. Семашко способен оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера и обеспечивать безопасность пациентов и сотрудников на высоком уровне.