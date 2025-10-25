Суббота, 25 октября, 2025
Общество

Более 300 человек приняли участие в заключительном общегородском субботнике в Рязани

Анастасия Мериакри

В Рязани состоялся заключительный общегородской субботник, который прошел в рамках осеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке улиц. Мероприятие было организовано с целью подготовки общественных пространств к зимнему сезону и поддержания чистоты в городе.

В рамках субботника были выполнены работы по вырубке поросли, опиловке и вывозу древесных отходов, а также по сносу и вывозу аварийных деревьев. Кроме того, проводилась уборка мусора и опавшей листвы на следующих общественных территориях:

  • Парк им. А.В. Белякова;
  • Зеленая зона вдоль Соколовского пруда;
  • Заводской проезд;
  • Зеленая зона между домами 4 и 8 корп. 1 по ул. Крупской;
  • ул. Попова от ул. Новой до ул. Лермонтова.

В парке имени А.В. Белякова по инициативе горожан были проведены работы по удалению и вывозу аварийных деревьев. В ходе этих мероприятий было вывезено 250 кубических метров веток и 5 кубических метров мусора. В уборке участвовали около 100 человек и пять единиц техники.

В субботнике приняли участие свыше 300 человек, включая сотрудников МУП РМПТС, библиотеки имени Горького, АО «Детское питание», АО «Хлебозавод №3», рязанских общеобразовательных и спортивных школ, учреждений культуры, представителей городской администрации и подведомственных предприятий, а также активистов ТОС.

Для уборки была задействована спецтехника от МКУ «Управление по делам территории», МБУ «Дирекция благоустройства города» и МКУ «Техобеспечение» — всего 20 единиц техники. В результате было собрано и вывезено около 170 кубических метров мусора, веток, древесных отходов и опавших листьев.

