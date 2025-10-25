В Касимове завершается строительство второй очереди молочно-товарной фермы на 2016 голов. Об этом сообщает глава округа Иван Бахилов в своем телеграм-канале.

Иван Бахилов посетил улицу 50 лет СССР, где в настоящее время активно благоустраивают детскую площадку. Работы идут по графику и соответствуют стандартам безопасности.

«Наша цель – создать современное, комфортное и, главное, безопасное пространство для наших маленьких жителей», — отметил Иван Бахилов.

Совместно с губернатором Рязанской области Павлом Малковым глава округа осмотрел микрорайон Черемушки. Там руководители пообещали местным жителям установить дополнительное оборудование для детской площадки, включая горки, а также убрать музыкальный киоск.

«Считаю, что такой диалог с населением – ключ к успешному развитию округа. Мы прислушиваемся к мнению людей и стараемся оперативно реагировать на их запросы», — подчеркнул глава Касимовского округа.

Он также сообщил, что в племенном заводе «Дмитриево» завершается строительство второй очереди молочно-товарной фермы на 2016 голов. Вчера на новую ферму заселили 180 новых животных.

В Селизово Бахилов проверил ход ремонта местного Дома культуры, а в Подлипках — состояние спортивного зала, который долгое время не подвергался ремонту. Благодаря объединению удалось выделить дополнительные средства из муниципального бюджета. Глава округа выразил надежду, что спортивный зал скоро откроется и примет спортсменов.

Улучшение инфраструктуры, повышение уровня благоустройства и создание комфортных условий для жизни местных жителей остаются ключевыми направлениями работы. Бахилов подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена.