Зулайхо Кадирова подчеркнула значимость укрепления культурных связей между Россией и Узбекистаном

По словам председателя Рязанской местной узбекской национально-культурной автономии «Алмаз» Зулайхо Кадировой, культурные связи между Россией и Узбекистаном требуют сохранения и дальнейшего развития.

«Мы не должны никогда забывать нашу историю. Мы жили в одной стране. Мы вместе противостояли фашизму и вместе строили будущее. И, конечно, нас неразрывно связывает общая история и культура», — подчеркнула Зулайхо Кадирова.

Кадирова отметила, что узбекская культура успешно развивается в Рязани. В частности, в рамках празднования 130-летия Сергея Есенина в Рязани был представлен проект «По следам Сергея Есенина в Узбекистане». На молодежной площадке «Есенин в городе» был презентован проект «Мода с акцентом», который победил в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив 2025 года. Этот проект продемонстрировал связь между Россией и Узбекистаном через народный и современный костюм, центральной темой которого стал образ и творчество Сергея Есенина, поэта, объединяющего культуры разных народов.

«Сегодня как никогда важно сохранять и укреплять межнациональные культурные связи России и Узбекистана, ни в коем случае не допускать их намеренного разрушения. Узбекская национально-культурная автономия «Алмаз» ведет активную работу по популяризации нашей многолетней дружбы народов. Наши проекты в области культуры получают государственную поддержку в России и отклик в сердцах тысяч людей», — заключила Зулайхо Кадирова.