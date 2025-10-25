Надежда на благополучное завершение поисков семьи Усольцевых тает с каждым часом. Со дня, когда их видели в последний раз, прошло почти четыре недели, но, несмотря на масштабную поисковую операцию, не были найдены даже их следы.

64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя Арина всё ещё могут скитаться по тайге Красноярского края. Замёрзшие, уставшие, голодные — но живые.

Проживший больше 20 лет в алтайской тайге отшельник Оджан Наумкин в разговоре с aif.ru рассказал, в чём главная ошибка Усольцевых и что помогло бы им выжить.

Затянуло в болото или попали под оползень

Отправившиеся в однодневный поход с ребёнком на скалу Буратинка Усольцевы, вероятно, совершили роковую ошибку именно в тот момент, когда попытались пересечь местность, не рассчитав свои возможности. По словам Наумкина, главная причина пропажи семьи — безалаберность.

«Безалаберность, с которой люди раз за разом идут в горы, как раз наиболее вероятная причина исчезновения. Потому что нельзя идти туда, где опасно. Природа очень стихийна. Их могло просто утащить течением, могли попасть в болото», — предположил Наумкин.

Бывший отшельник, который не понаслышке знает о жизни в тайге, отметил, что стихийность природы заключается в резкой смене ландшафта, а также в опасных ловушках, которые она могла подготовить для заплутавших туристов.

«Сначала скала, через час — уже оползень и каменистая наклонная равнина с торчащими булыжниками. Скорее всего, Усольцевым захотелось покорить вершину или залезть подальше, чтобы набраться впечатлений. Так раз за разом происходит с альпинистами, туристами. Мог даже оползень случиться», — отметил Наумкин.

Побег и встреча с медведем

Бывший отшельник, говоря о пропаже Усольцевых, опроверг две версии их исчезновения, которые особенно активно обсуждались в Сети.

Некоторые знакомые с ситуацией россияне предположили, что семья не просто исчезла — а сбежала. В качестве возможных мест для побега назывались Монголия и США.

«Почти гарантированно, что это не побег от социума: они прекрасно понимали, что в случае исчезновения их будут искать», — сказал он.

Наумкин также прокомментировал версию с нападением на Усольцевых медведя.

«Вряд ли с ними что-то могли сделать медведи — тогда бы клочья одежды и вещей, вероятно, заметили бы поисковые отряды», — пояснил он.

Похожий аргумент, опровергающий эту версию, ранее приводили и охотники. По словам местного жителя Андрея Сергеева, во время пропажи Усольцевых медведи были заняты поиском места для зимовки, а даже если бы и напали на семью, то обязательно остались бы клочки одежды и вещей.

Почему Усольцевы не оставили следов

Один из главных вопросов, который волнует всех неравнодушных к истории Усольцевых россиян: почему они не оставили никаких следов? Даже местные охотники назвали это бесследное исчезновение целой семьи странным.

Однако проживший 20 лет в тайге Наумкин считает, что ничего мистического в этом нет. Следы, по его словам, природа «стирает» быстро.

«Если они жгли костёр, то его следы через сутки в густой растительности можно увидеть, только наткнувшись вблизи, с воздуха или с расстояния в 20 метров — это уже обычный ландшафт. А затереть следы семьи ещё проще — растительность восстанавливается после однократного прохода человека уже через пару часов», — пояснил Наумкин.

Он подчеркнул, что Усольцевы могли обезопасить себя и свою пятилетнюю дочь, если бы не стали забираться на скалу.

«Гулять на природе надо в лесу, а не забираться туда, где буреломы, буераки, скалы и подгнившие деревья», — посоветовал Наумкин.

Живы ли ещё Усольцевы

Бывший отшельник не исключил, что Усольцевы, поиски которых продолжаются почти четыре недели, могут ещё быть живы. Однако такой исход событий маловероятен.

«Вероятность, что они ещё живы, конечно, есть. Шансы могут быть, если они с собой взяли достаточно еды, и, может быть, нашли какое-то питание на месте. Но тогда бы они жгли костёр, был бы дым, и их смогли бы найти», — отметил Наумкин.

Многие другие эксперты, да и знакомые с историей россияне, продолжают верить, что Усольцевых ещё можно найти живыми. Охотник Сергеев предположил, что они могут скитаться по тайге в поисках помощи.

Масштабные поиски Усольцевых с привлечением сотен волонтёров были свёрнуты 12 октября, однако ряд специалистов продолжает искать семью.

24 октября стало известно, что к поискам Усольцевых по заявке местной полиции подключились спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда «Спасатель».

Днём в пятницу они опубликовали фото из заснеженного леса, где ведутся поиски Сергея, Ирины и маленькой Арины.

Обстоятельства пропажи

Семья Усольцевых из Железногорска в конце сентября отправилась в мини-путешествие на турбазу в Красноярском крае. Изначально Сергей и Ирина планировали поехать вдвоём, так как предстояли длительные пешие маршруты. Однако в последний момент их пятилетняя дочка Арина запротестовала — не стала оставаться с бабушкой, а уговорила родителей взять её с собой.

В конце путешествия — 28 сентября — семья выехала с турбазы и решила напоследок совершить небольшое восхождение на гору Буратинка в Кутурчинском Белогорье Партизанского района. Этот скальный массив является частью горной системы Восточного Саяна.

Семья не стала дожидаться экскурсионной группы и отправилась самостоятельно. Погода в тот день, однако, стремительно стала портиться.

До сих пор точно неизвестно — успели ли Усольцевы насладиться живописным видом со скалы. Вот уже больше трёх недель об их судьбе нет никаких известий.

Выдвигались самые разные версии их исчезновения: от встречи с дикими животными до убийства браконьерами и побега в другую страну. В местном СК в качестве наиболее приоритетной версии называют несчастный случай.

Кто такой «алтайский Маугли» Оджан Наумкин

Наумкин родился и вырос в семье родителей-эзотериков, которые незадолго до его рождения ушли жить в алтайскую тайгу. Они построили землянку недалеко от курортного города Белокуриха. Вместо электричества у семьи были свечи, а еду из магазина заменили продукты с огорода.

Наумкин получал образование по книгам и радио. Лишь изредка он выходил к людям — продавал на рынке собранные ягоды, грибы, травы. В 2013 году, вернувшись в очередной раз с рынка, молодой человек (ему тогда было 20 лет) обнаружил, что родители уехали, оставив лишь записку.

Оджан обратился в полицию, чтобы разыскать маму и папу, однако это привело к широкому общественному резонансу — оказалось, что парень 20 лет жил без каких-либо документов.

Родители нашлись спустя три месяца в Приморье, а Оджан решил навсегда изменить свою жизнь. Он переехал в Бийск, окончил курсы бармена-баристы, а спустя несколько лет приехал в Москву и открыл кофейню.

Сейчас ему 32 года. Он живёт один, создавать семью пока не планирует.