Сын что-то скрывает, считает блогер, искавший пропавшую семью Усольцевых

Семья Усольцевых, исчезнувшая в тайге под Красноярском более трёх недель назад, могла покинуть территорию России. Сибирский блогер и участник поисковой операции Александр Андрюшенков считает, что туристы живы и могли пересечь границу с Монголией.

Исчезновение без следов

Семья Усольцевых пропала 28 сентября во время похода в сторону скального массива Буратинка. Спустя несколько дней спасатели обнаружили их автомобиль, женские кроссовки, сумку и детские вещи. Несмотря на масштабные поиски, следов пропавших так и не нашли.

Читайте также: Спасатель назвал единственное условие выживания семьи Усольцевых в тайге

В операции участвовали свыше 1,4 тысячи добровольцев. По данным МЧС, обследовано более 4,5 тысячи квадратных километров местности с применением авиации, беспилотников и квадроциклов.

Блогер Александр Андрюшенков, принимавший участие в поисках 11 и 12 октября, рассказал NEWS.ru, что тщательно прочесал район исчезновения вместе со спасателями и волонтёрами. По его словам, погодные условия были сложными — температура опускалась до минус пяти, местами снег достигал уровня по пояс.

Читайте также: Спасатель рассказал о странностях поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых

«Я уверен, что Усольцевы живы. Скорее всего, они уехали в другую страну, возможно, сбежали через Монголию. Официального подтверждения этой теории нет, но есть предположение, основанное на фактах. Это только моя версия, но я скоро предоставлю доказательства», — заявил Андрюшенков.

Возможные мотивы

По словам блогера, глава семьи Сергей Усольцев занимался бизнесом и имел контакты с иностранными партнёрами. Помимо производства порошковой краски, он возглавлял компанию, участвовавшую в образовательных программах по обмену с США. В 2010 году Усольцев баллотировался в депутаты городского совета Железногорска — закрытого города, где расположены стратегически важные объекты.

Читайте также: Знакомые пропавшего в тайге Усольцева не верят в версию с походом

Пропавшие в тайге Усольцевы не послушали инструктора и пошли в лес сами

«Я предполагаю, что на Усольцева могли выйти иностранцы — американцы или кто-то ещё. Они могли подготовить побег семьи. Сергей хорошо знал местность, мог уйти с туристической тропы, выйти к дороге, где их ждала машина. Оттуда они могли направиться к границе с Монголией», — рассказал блогер.

Сын пропавших Даниил Баталов отрицает версию побега. Он отмечает, что родители не могли покинуть дом, оставив без присмотра кошку. По его словам, отец был опытным туристом и знал тайгу, что исключает случайную потерю маршрута.

Андрюшенков в ответ предположил, что молодой человек «что-то недоговаривает», отметив его сдержанную реакцию при встрече.

Читайте также: Раскрыто, где могла пропасть ушедшая в тайгу семья Усольцевых

Известные факты о бизнесе Усольцева

Согласно данным системы СПАРК, в Красноярской области зарегистрирована компания «Поливест-Железногорск», специализирующаяся на производстве лаков и красок на основе полимеров. Её владельцем является полный тёзка пропавшего — Сергей Викторович Усольцев. Компания работает с 2008 года и ранее получала финансовую поддержку от «Красноярского центра развития бизнеса».