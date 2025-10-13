Спасатель назвал единственное условие выживания семьи Усольцевых в тайге

Вероятность обнаружить живыми семью Усольцевых, исчезнувшую в красноярской тайге, крайне мала. К такому выводу пришёл председатель исполкома Союза спасателей, заслуженный спасатель России Сергей Щетинин, проанализировав метеоусловия, снаряжение туристов и продолжительность пропажи. Об этом он сообщил в беседе с «Абзацем».

Массовый поиск остановлен

Стало известно, что 12 октября прекратились масштабные поисковые мероприятия с привлечением добровольцев. Операцию будут вести исключительно профессиональные спасательные бригады.

«Исходя из того, что известно (экипировка, куда пошли, низкая температура, снег), шансы на спасение катастрофически малы. Может, процентов десять остается на то, что они живы. Возможно, ушли куда-то, где их не искали, нашли укрытие, зимовье с запасом продуктов. Только это может их спасти», – поделился мнением Щетинин.

Что случилось с семьёй Усольцевых

Напомним детали происшествия. Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочкой Ариной направились в урочище Буратинка возле посёлка Кутурчин 28 сентября. Через некоторое время связь с ними оборвалась.

Семья не уведомила МЧС о своём маршруте и отправилась в путешествие без проводников.

9 октября в семи километрах от посёлка Кутурчин зарегистрировали сигнал мобильного телефона Сергея. Поисковая группа сосредоточила усилия в определённом участке, но обнаружить родителей с дочерью не удалось.

Жители района предположили ранее, что исчезновение связано с туманом и снегопадом. Вероятно, Усольцевы утратили ориентацию на местности и отклонились от намеченного пути. Это могло привести к переохлаждению или встрече с медведем.