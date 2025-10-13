Понедельник, 13 октября, 2025
Новости России

Спасатель назвал единственное условие выживания семьи Усольцевых в тайге

Алексей Самохин
Фото: t.me/mchskrsk

Вероятность обнаружить живыми семью Усольцевых, исчезнувшую в красноярской тайге, крайне мала. К такому выводу пришёл председатель исполкома Союза спасателей, заслуженный спасатель России Сергей Щетинин, проанализировав метеоусловия, снаряжение туристов и продолжительность пропажи. Об этом он сообщил в беседе с «Абзацем».

Массовый поиск остановлен

Стало известно, что 12 октября прекратились масштабные поисковые мероприятия с привлечением добровольцев. Операцию будут вести исключительно профессиональные спасательные бригады.

«Исходя из того, что известно (экипировка, куда пошли, низкая температура, снег), шансы на спасение катастрофически малы. Может, процентов десять остается на то, что они живы. Возможно, ушли куда-то, где их не искали, нашли укрытие, зимовье с запасом продуктов. Только это может их спасти», – поделился мнением Щетинин.

Читайте также: Пропавшие в тайге Усольцевы не послушали инструктора и пошли в лес сами

Что случилось с семьёй Усольцевых

Напомним детали происшествия. Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочкой Ариной направились в урочище Буратинка возле посёлка Кутурчин 28 сентября. Через некоторое время связь с ними оборвалась.

Семья не уведомила МЧС о своём маршруте и отправилась в путешествие без проводников.

9 октября в семи километрах от посёлка Кутурчин зарегистрировали сигнал мобильного телефона Сергея. Поисковая группа сосредоточила усилия в определённом участке, но обнаружить родителей с дочерью не удалось.

Жители района предположили ранее, что исчезновение связано с туманом и снегопадом. Вероятно, Усольцевы утратили ориентацию на местности и отклонились от намеченного пути. Это могло привести к переохлаждению или встрече с медведем.

Самые читаемые материалы

Общество

Рязанка Виктория Захарова успешно выступила на шоу «Голос. Дети»

К Виктории повернулись все наставники команд — Аида Гарифуллина, Дима Билан и дуэт в составе Владимира Преснякова и Натальи Подольской.
Интересное

Жириновский про 2026 год и далее: предсказание, которое переворачивает представление о будущем

В Сети появилось предсказание политика о завершении СВО, развале США и катастрофе Европы.
Новости Касимова

В Касимове вырастили рекордный по весу картофель в Рязанской области

Глава администрации округа Иван Бахилов сообщил, что картофель весом 1690 граммов стал самым крупным за всю историю региона.
Новости России

Черноморский флот объяснил «всплытие» подлодки «Новороссийск» у берегов Франции

В сообщении ЧФ поясняется, что проход через Ла-Манш в надводном положении является обязательным требованием международных правил.
Происшествия

Очевидцы сообщили о ДТП в Рязанской области, в котором погиб ребёнок и двое взрослых

По словам источника, авария случилась на автодороге Ряжск — Касимов в нескольких километрах от Сапожка.

Последние новости

Карина Разумовская, Ирина Пегова и Павел Трубинер сыграют в новом детективе «Здесь все свои»

В дальневосточном поселке Черновка, окруженном тайгой и болотами, происходит чрезвычайное происшествие: сгорает лесопилка, а утром там находят обгоревшее тело.

Европейцы готовят кражу русских денег и уже нашли лазейку

Брюссель разработал механизм, который позволит изъять замороженные российские средства и направить их на финансирование Киева.

Солнце атакует: составлен прогноз магнитных бурь на 13-19 октября

Максимальная геомагнитная активность будет наблюдаться утром 14 октября.

Движение автомобилей перекроют на три дня на железнодорожной станции Рыбное

Мероприятия направлены на обеспечение безопасности.

Сараевские рыбоводы завоевали 20 золотую медаль на агропромышленной выставке

Директор рыбхоза отметил, что эта награда стала результатом слаженной работы всего коллектива и стимулом для дальнейшего развития.

Заболеваемость ОРВИ в Рязанской области за неделю снизилась на 12,5%

В рамках продолжающейся кампании против гриппа было привито 41,9% взрослых от запланированного числа и 65,9% детей.

Сотрудница микрокредитной компании в Рязани оформила кредит на клиента без его ведома и потратила деньги

Полученные незаконным путем денежные средства подозреваемая использовала по своему усмотрению.

Виталий Артемов поздравил участницу ВОВ Анастасию Степовую с 97-летием

В 1941 году 13-летней девочкой она ушла в партизанский отряд. Там работала санитаркой.

Мир сузился до боли в шее и отчаяния в сердце: в ОКБ помогли мужчине с цервикальной дистонией

Всё началось в июле 2023 года. Сквозняк, резкий поворот, и всё: «голова пациента больше ему не подчинялась».

Рязанский театр кукол представляет Россию на Международном фестивале в Алматы

III Международный фестиваль театров кукол «Almaty Puppet Festival» собрал 15 театральных коллективов и 150 мастеров искусства.

Врачи спасли пожилую рязанку, у которой резко упало давление на поминках мужа

Сильные переживания и стресс негативно сказались на её и без того слабом здоровье. Во время поминального застолья женщина потеряла сознание.

Организатор и курьеры интернет-магазина наркотиков предстанут перед судом в Рязани

На улице Дачной в Рязани полицейские задержали 32-летнего местного жителя при попытке заложить метадон в тайники.

Четыре улицы в Рязани останутся без воды 14 октября

В связи с ремонтными работами на водопроводе во вторник, 14 октября 2025, отключат холодную воду в нескольких домах.

Рязанец стал чемпионом мира по спортивной борьбе

Николай Грицай из Рязани, мастер спорта СССР и чемпион России 2025 года по греко-римской борьбе среди ветеранов.

В Кораблинском округе отремонтировано 40 км дорог и 4 моста с 2019 года

В Кораблинском округе будет капитально отремонтирован мост через реку Проню на дороге Кораблино – Молвина Слобода – Хомут – Бестужево – плотина ГРЭС.