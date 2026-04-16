Рязанская область получит мобильный госпиталь

Рязанская область получит мобильный госпиталь для экстренной помощи. Его оснастят оборудованием и смогут быстро развернуть при необходимости, что напрямую влияет на скорость спасения пациентов. Об этом во время сегодняшнего отчёта сообщил зампред правительства, министр здравоохранения Александр Пшенников.

Новый мобильный госпиталь рассчитан на экстренные ситуации. В нем есть все необходимое оборудование, а при необходимости его переоборудуют для лечения легкораненых.

Также в регионе появится отдельный медицинский комплекс для обследования детей. Его укомплектуют современной техникой, чтобы проводить диагностику на месте.

Оборудование закупят и для новых медучреждений. Речь идет, в частности, о женской консультации в Спас-Клепиках и других объектах. 

