Пропавшие в тайге Усольцевы не послушали инструктора и пошли в лес сами — версия спасателя

Семья Усольцевых, пропавшая в тайге в Красноярском крае, отправилась в поход самостоятельно, не послушав инструктора, который отменил запланированный поход. Об этом NEWS.ru рассказал спасатель и инструктор Максим Штыб.

По мнению эксперта, именно самовольное решение семьи стало первой и главной проблемой. Инструкторы, как правило, хорошо подготовлены и отлично знают особенности местности и погоды.

«У них же группа не пошла. Наверное, у инструктора было основание не вести группу в этот день. Получается, что они не послушали инструктора. Это первая проблема», — объяснил Штыб.

Второй проблемой, которая усложняет поиски, стало то, что пропавшая семья, по словам спасателя, «толком никому не сказала, куда именно идут». Штыб отметил, что пока не будут найдены сами люди, невозможно оценить их экипировку и понять, какие ещё ошибки были допущены.

Рекомендации по выживанию

Спасатель дал рекомендации для тех, кто отправляется в поход:

Обязательно брать с собой спасательное покрывало и средства для разведения огня.

Всегда иметь при себе тёплые вещи, даже если погода хорошая, так как может случиться дождь.

Для ориентирования полезно владеть компасом.

Штыб подытожил, что любая чрезвычайная ситуация обычно является «совокупностью факторов», а не одной ошибкой.