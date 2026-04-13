Виктория Складчикова рассказала о разводе с Антоном Слепцом

Стендап-комик Виктория Складчикова сообщила со сцены, что её брак с Антоном Слепцом завершён, пишет Super.ru. По словам артистки, супруг настаивал, чтобы она отказалась от выступлений и занялась домашними делами. Она подчеркнула, что разговоров об изменах не было и даже пошутила об этом во время концерта.

Складчикова отметила, что в семье всё чаще возникали споры из‑за разных взглядов. Она рассказала, что не готова была мириться с попытками мужа установить в доме главенство. По её словам, напряжение в отношениях стало нарастать, и она решила не продолжать брак.

«Если бы я не развелась сейчас, я бы, наверное, за убийство села через год. Уже скандалы начались, это невозможно», — цитирует юмористку Super.ru.

О свадьбе Складчиковой стало известно пару лет назад. Тогда она рассказывала, что небольшая компания из семи человек, включая молодожёнов, сначала зашла в пельменную, а затем отправилась в баню.