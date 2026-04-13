МЧС: В храмах Рязанской области на Пасху не зафиксировано происшествий

Пасхальные богослужения состоялись в ночь с 11 на 12 апреля в православных храмах и церквях Рязанской области. За это время ни одного пожара или чрезвычайной ситуации не случилось, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В период праздничных служб было организовано дежурство сотрудников Главного управления. Сотрудники МЧС России проверяли, в каком состоянии находятся эвакуационные пути и выходы, наличие и исправность огнетушителей и других первичных средств тушения.

Ранее, накануне праздника, инспекторами государственного пожарного надзора были проведены беседы и инструктажи с настоятелями храмов о правилах пожарной безопасности.