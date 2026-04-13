Как правильно поступить с засохшим освященным куличом, рассказал священник

После Пасхи у многих остаются куличи, которые не успели съесть. Священнослужитель Константин Пархоменко рассказал изданию «Абзац», что можно сделать с такими продуктами и в каких случаях их всё же придётся выбросить.

По словам отца Константина, куличи часто режут на небольшие куски и подсушивают в духовке. Получаются сухарики, которые удобно хранить и подавать к чаю. Он отметил, что такой способ помогает не выбрасывать освящённую выпечку.

Священник добавил, что бывают ситуации, когда продукт уже непригоден. Если кулич заплесневел или испортился, его можно спокойно утилизировать — это обычная ситуация, когда еда приходит в негодность.

Отец Константин также напомнил, что скорлупу от пасхальных яиц необязательно выбрасывать вместе с мусором. Её можно использовать, например, как удобрение.