Рецидивист из Рязани украл телефон у сестры и получил 4,5 года колонии

В Рязани суд вынес приговор 39-летнему местному жителю. Мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, признан виновным в совершении кражи и незаконном обороте наркотиков (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 2 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В ходе судебного заседания установлено, что его преступная деятельность началась в августе 2025 года. Осужденный, находясь в гостях у своей сестры, воспользовался моментом и похитил мобильный телефон, лежавший на столе, после чего скрылся с места преступления. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.

Через несколько месяцев, в октябре того же года, фигурант вновь переступил закон. Приобретя бесконтактным способом более 1,93 грамма запрещенных веществ, он намеревался использовать их для личного потребления, но наркотики были изъяты из незаконного оборота сотрудниками правоохранительных органов.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.