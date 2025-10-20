Понедельник, 20 октября, 2025
Спасатель рассказал о странностях поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Алексей Самохин
Поиски семьи Усольцевых в тайге, фото: t.me/mchskrsk

Поисковая операция по поиску семьи Усольцевых — Сергея, Ирины и их 5-летней дочери Арины — возобновилась с новой силой. Теперь поисками занимаются профессиональные спасатели. Один из волонтёров, участвовавших в первой волне поисков, рассказал aif.ru о странных деталях происходящего. По его словам, версия о побеге семьи за границу кажется маловероятной.

Работают спецслужбы?

Волонтёр Семён (имя изменено) участвовал в поисках с самого начала. Напомним, семью, пропавшую на Минской петле — изгибе реки Мины, — искали на протяжении двух недель неравнодушные граждане и добровольцы поисково-спасательных отрядов из разных регионов страны.

Позже волонтёров попросили прекратить работу и покинуть территорию. Через шесть дней после завершения активной фазы поисков по решению полиции на место направили краевую группировку профессиональных спасателей отряда «Спасатель».

Как стало известно aif.ru, перед отъездом некоторых волонтёров и сотрудников МЧС попросили подписать документы о неразглашении информации. По словам участников поисков, на месте могли работать представители спецслужб. Появлялись даже слухи, что Усольцевых якобы задержали.

«Сейчас там работают МЧС и Следственный комитет. ФСБ я там не видел», — сообщил Семён.

Версия о побеге и странности исчезновения

По словам волонтёра, он не верит, что Усольцевы могли покинуть страну, хотя такая версия обсуждается среди тех, кто следит за делом. Теоретически сделать это было бы несложно: рядом с районом поисков находится Хакасия, которая граничит с Монголией. Однако, по мнению Семёна, побег — маловероятное объяснение.

«Следов их пребывания в тайге нет вообще — ни сломанных веток, ни костров, ничего. Они пропали 28 сентября, в воскресенье. А уже в ночь на понедельник пошёл снег. Если бы семья пыталась выжить, мы бы обязательно нашли хоть какие-то следы. Но ничего не обнаружили», — рассказал он.

Семён отмечает, что человек действительно может пройти по тайге, не оставив следов, но в данном случае всё выглядит иначе.

«Я хорошо знаю эту местность, поэтому сразу пошёл искать. Думаю, с ними что-то случилось ещё в день исчезновения. Сергей был опытным —  ходил месяцами в походы. Но я всё равно уверен: они не сбежали», — подытожил волонтёр.

