Эксперт рассказал, какие шины ни в коем случае нельзя использовать

Валерия Мединская
Использование автомобильных шин со стёртым протектором запрещено вне зависимости от сезона. Об этом РИА Новости заявил автоюрист и куратор направления «Народный фронт. Аналитика» Александр Касьяненко.

— Эксплуатация автошин с превышенным износом протектора законодательно запрещена в любой сезон, — подчеркнул Касьяненко.

Специалист также пояснил, что автовладельцы имеют право круглогодично использовать всесезонные покрышки или же менять резину в соответствии с временем года — на летнюю или шипованную. При этом автоэксперт обратил особое внимание на важное правило: если на автомобиль установлены шины с шипами, то они должны быть смонтированы на все четыре колеса.

Ранее автоэксперт Максим Ракитин заявил, что зимнюю резину старше шести лет нужно менять. Ракитин пояснил, что стоит посмотреть на год производства. Средний срок службы любой шины составляет пять-шесть лет. Он добавил, что после этого срока шина начинает терять свои свойства, а её работа становится менее эффективной. Говоря о шипованных шинах, эксперт отметил, что нужно проверять количество и состояние шипов. Если их крайне мало, то это является поводом задуматься об установке новой резины.

